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名家縱論／解台灣困境 藍白必須合

聯合報／ 楊永明
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。面對「Lin bay好油」案被爆自導自演的負面影響，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，要拋出重大議題，例如藍白合，才能蓋掉好油負面效應。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。面對「Lin bay好油」案被爆自導自演的負面影響，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，要拋出重大議題，例如藍白合，才能蓋掉好油負面效應。圖／聯合報系資料照

楊永明
楊永明
明年總統大選是台灣的歷史轉捩點，也是直面台灣困境的關鍵選舉。民進黨執政嚴重問題叢生，主流民意支持政黨輪替，國民黨與民眾黨必須「藍白合」才有機會勝選，下架民進黨，解決台灣困境。

台灣困境主要可分兩類：外部困境與內部困境。前者是指台灣正面臨：危險兩岸關係、激烈中美對抗、快速亞洲整合，三者正在嚴峻擠壓台灣的和平穩定與生存發展空間。

兩岸關係已瀕臨撕裂甚至戰爭邊緣，占台灣四成出口的兩岸經貿正面臨貿易壁壘調查，過去被蔡英文總統批為出賣主權的ECFA，現在被蔡政府視為兩岸關係基礎，而對岸已表示支持研究中止ECFA對台關稅優惠；民進黨執政後兩岸中斷互動與溝通，兩岸經貿關係可能面臨斷鏈脫鉤危機。

兩岸關係也一直是鑲嵌在中美關係框架下的副標題，民進黨抗中反中造成兩岸陷入兵凶戰危邊緣，讓台灣成為中美對抗的最前沿，也是代理戰爭的號角手。西方媒體不斷警告台灣的危險，解放軍的軍機繞台也超過民航機班次。至於美國影響力愈來愈弱的亞洲經濟整合，中國供應鏈擴大成為亞洲供應鏈，而兩岸關係已不是台灣參與亞洲經濟整合的突破點，反而成為困境源頭。

台灣現在的內部困境更是嚴重，民進黨政府傲慢執政，治理困境展現無遺，權力幾乎不受制約，執政靠文宣，政商沆瀣。更有甚者，黨意至上嚴重破壞體制與民主機能，用人唯親到學位撤銷誠信無存卻無礙升官。此外，暗渡陳倉推進台獨路線，中華民國國慶日變成「Taiwan National Day」。

如果賴清德當選總統、民進黨繼續執政，將使台灣問題更加惡化、安全更無保障、發展更加困難。賴清德性格固執易衝動，他的台南執政留下許多「綠能你不能」的質疑，他的務實台獨工作者標籤幾乎保證兩岸動盪，他的新潮流更是台灣政治的凶猛逆流！

要解決台灣內外困境，達成政黨輪替，國民黨與民眾黨必須進行整合與合作，這將會開啟台灣政治的新頁，二○○四年國親合被兩顆子彈阻止，這次如果成功，將會是台灣政治首次政黨聯合競選，以及勝選後共組聯合政府。

政治聯盟或聯合政府是民主政治的常態，比較政治研究指出，兩黨對抗容易形成民粹政治，甚至仇恨政治，美國政治的兩黨惡鬥就是明證。如果台灣能夠形成三黨或多黨政治，雖然政治競爭依舊，但至少在政治聯合過程中，政策與理念因素會更被重視。

藍白合的最大困難點就是誰做總統參選人，這不僅考驗智慧也是展現氣度。藍白都了解，台灣的總統選舉基本上是贏者全拿；有人評論「百鳥在林，不如一鳥在手」，意指民眾黨可能在合作過程中去主體性，這是可理解的擔憂，因此合作一定要談出明確規則，從合作競選到合作執政，畢竟如果合作勝選則任何一方都是「百鳥在手」！

藍白合勝選機會高，至於「民調決定、輸者退選」的「藍白零合」勝選機會不明，而三腳督的「藍白不合」則沒有可能贏。民調是重要合作基礎，但民調作法及綠營灌票問題，都可能使得民調失真；而輸者退選，支持者就一定會轉向投給民調贏方嗎？

藍白合不僅是兩位參選人的整合，更需要兩個政黨的密切合作，國民黨與民眾黨都要盡全黨之力促成。這會是台灣政治的重啟出發嘗試，也可能是台灣困境的最後解危機會！（作者為國安會前副秘書長、台灣大學政治學系兼任教授）

民進黨 民調 藍白合

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