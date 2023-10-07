文創缺策略 淪手工業

二○二三年的台灣文博會日前落幕，號稱是史上最大規模和展館數最多；為此筆者特別去參觀了在空總、松菸及鐵道博物館等地舉辦的盛會，不過我內心有些納悶，這和台灣設計展感覺好像就是文化策展和地方的主題館，也許這也是大會將初期的「文化創意產業博覽會」改為「文化創意博覽會」的用意。但這類活動真的太多，我們推動文化創意目前不就缺少屬於招商及推動產業性質的展會嗎？

猶記二○一○年首屆文博會在南港展覽館舉辦，大會訴求媒合海外生意筆數，和促成文創產業交易金額；最近幾年的文博會，則變成了文化市集和文化策展的場域。台灣推動文創發展，需要再多辦類似的活動？小市集真的就是文創？如果真要如此，恐怕不需要學韓國弄個文化內容策進院。最近朋友問，文化界有沒有企業可以達到億的規模，依目前政府推動的文化政策，幾乎只能設定文創產業，本來想在文博會看看有那些具規模的文創產業？只能說大失所望，文創儼然已成了手工業。

我國文創發展已推行多年，最大的問題在於，根據「文化創意產業發展法」，十五加一的項目可說是無所不包，造成投入文創的資源分散，不若韓國推動文創產業廿年來，在遊戲、電影、電視及音樂都帶來極大的成就。這三年來，我國的文創產值與出口值都大幅下跌。根據立法院預算中心報告，文創產業仍以內需市場為主，近十年外銷比率僅占一成，成長率幾乎是零，不若韓國光遊戲外銷占比就高達六十九點五％。

我們不能再以內需市場來推動文創，必須改變傳統思維並帶入新的做法。根據文化部委外研究計畫審查會議建議，台灣需要建立國際市場開拓能力的經紀產業，並應修法讓藝術或文創人才可依其專長作價入股，另也提出文創產業與科技業應加強跨界交流。

這些向商業取經的做法確實值得參考，畢竟我國並不是沒有人才，只是所有的文創媒材和主題在所謂「小確幸」的國人集體意識下，把文創事業做小了；而我國文創產業未有大企業投入，國內產業重心偏向代工及傳統生產，國家亦無法提出策略，導致文創業者單打獨鬥，無法挑戰國際大市場。

因此，若大企業能夠投入，並讓藝術和文創人才以入股方式加入，確實有機會做大文創產業；而我國科技發展也算國際之先，如何結合科技，例如ＡＩ、元宇宙等讓其帶動文創發展，也許是未來的機會與希望。