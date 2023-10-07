諾貝爾醫學獎啟示 「新護國神山」需智慧與堅持

今年諾貝爾生理或醫學獎，頒給卡里科及魏斯曼博士，肯定他們發現以修飾過ｍＲＮＡ為治療技術，並迅速應用開發對抗COVID─19疫苗，拯救世人。卡氏目前為德國ＢＮＴ藥廠高級副總，魏氏則服務於賓州大學。

自一九五○年來，ＤＮＡ轉錄成ｍＲＮＡ，ｍＲＮＡ轉譯成蛋白質，已成生物學基本教義。科學家已嘗試利用ＤＮＡ製造蛋白，或從事基因療法等，但很少從ＲＮＡ上著手，在於ＲＮＡ不穩定，如先前利用干擾ＲＮＡ抑制病毒生長等，效果並不佳。今年諾貝爾獎則完全顛覆對傳統ｍＲＮＡ應用，他們從一個簡單觀念的改變找到新契機，點亮生命科學史上最絢爛的一片天。

這新技術不僅可用於製藥對抗癌症，更可製造疫苗對抗伊波拉、茲卡及COVID─19等。ｍＲＮＡ和ＤＮＡ不一樣，ｍＲＮＡ不進入細胞核內，不影響接受者染色體上的基因組。一九七○年代，卡氏即對研究ｍＲＮＡ相當有興趣。但研究ｍＲＮＡ並非易事，科學家直到一九八四年才知道如何在試管中合成ｍＲＮＡ。同時ｍＲＮＡ很難進入細胞內，且相當不穩定，一旦進入細胞內易被分解，同時攜帶負電很難進入脂質的細胞膜。

二○○五年，卡氏研究如何避免產生過度免疫反應。他們發現即使來自人類粒腺體內的ＲＮＡ，也能引起樹突狀細胞活化，但另一方面運送ＲＮＡ（ｔＲＮＡ）卻不會，這重要發現提供兩位開創性的新視野。經由基因序列的優化，藉著從試管內的轉錄過程及不同的純化方式，可去除雙鏈ＲＮＡ的汙染，減少典型的疫苗副作用。二○○八年，卡氏及魏氏更進一步發現，含假尿苷的ｍＲＮＡ，在細胞抽取物及培養皿上皆能表達蛋白。假尿苷明顯地減少干擾素α的產生。

二○一○年，哈佛大學醫學院羅西醫師，利用合成修飾過的ｍＲＮＡ重新編程，將專一性的哺乳類細胞，誘導成一多能性幹細胞，這發現打開對ｍＲＮＡ的新視野。

然而如何將ｍＲＮＡ送入體細胞內也是一大挑戰，ｍＲＮＡ是大分子，難以進入細胞，可經由體外傳遞的方式送到細胞內或直接注射ｍＲＮＡ。許多載體皆已被研究，但易產生毒性及安全問題。二○一五年魏氏實驗室研究員巴地博士，證明脂質耐米顆粒深具潛力，並以此包裝ｍＲＮＡ製造茲卡疫苗，單劑注射在老鼠及猴子體內能迅速產生抗體並維持免疫力。

Covid─19發生時，輝瑞／ＢＮＴ及莫德納藥廠，在短短數月內即能利用此技術製造疫苗，保護力達九十五％，數億人也因而受惠。科學的目的在於救世濟人，兩位學者對科學的堅持與不屈不撓，更值得學習。在困境中抽絲剝繭找出希望，拯救世人，獲此殊榮實至名歸。

此時此刻，台灣也積極推動ＣＤＭＯ（委託開發暨製造），拷貝半導體產業模式，嘗試超英趕美，建立生技產業的新護國神山。然而生物產業是人才、技術、資金、管理及市場的整合，四十年來南柯一夢，沒人負責，短時期就能一氣呵成？科技必得來自本土的智慧與堅持，我們著實需了解產業需要、學界優勢及政府政策的領導者，堅忍百忍，方能將台灣生技醫學產業帶往美麗新世界。「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人之心所嚮」，決策者的智慧、勇氣與心態將改變一切。