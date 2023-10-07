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從疫苗到食安 綠色執政「混事」一籮筐

聯合報／ 洪秋心／文字工作者（台北市）
進口蛋爭議延燒，教育部表示，學校午餐使用的蛋類，須是國產在地產品，廠商如果有混充、假冒行為，學校可依規定終止契約。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
進口蛋爭議延燒，教育部表示，學校午餐使用的蛋類，須是國產在地產品，廠商如果有混充、假冒行為，學校可依規定終止契約。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

因應民間缺蛋，政府之前緊急進口雞蛋，卻爆出品質堪慮的問題，甚至荒謬地讓進口雞蛋堂而皇之的混充台產雞蛋的「混蛋」在市面流竄；如今，桃園衛生局查出加工的冷凍美豬重組肉製品，將原產國標示為加拿大、英國，新北衛生局也查出美豬混合加拿大豬肉後再包裝，卻將原產地標為加拿大；還傳出有攤商「掛豬頭賣羊肉」，將豬肉標示為羊肉，各種「混充」讓人眼花撩亂。人民不知道自己餐桌上的美食，到底來自哪裡？

政府除了食安無法幫人民把關，日前，我國首艘國造潛艦「海鯤軍艦」舉行「下水儀式」，但實際根本連一滴水都沒碰到，連重要的防衛國家的武器都充斥「混充」的概念，欺騙人民認知，實在令人無法接受。

政府最在意與擔心的，就是境外勢力試圖以「認知作戰」動搖民心與軍心；諷刺的是，從雞蛋、豬肉到潛艦，政府一再顛覆人民的認知，向人民做「認知作戰」，罔顧並逃避真相與事實，甚至民進黨總統參選人賴清德，在東海大學被學生問及雞蛋的食安問題，除不承認政策有誤外，更直說「沒有足夠證據顯示有食安問題。但「混蛋」為事實，民眾買到「臭蛋」、「黑蛋」也確有案例。

面對食安與黨內或執政爭議，賴在國家的未來棟梁前試圖「魚目混珠」，實為閃避問題，又是一種「混」。

在民進黨執政下，「混事」一籮筐，人民生活陷入「混亂」，政府卻還荒謬地向人民宣傳「綠色執政，品質保證」，實際上是政府的作為已威信掃地。近日開打的流感疫苗包含高端，但因高端在新冠疫情時的各種爭議，讓人們對其有疑慮。從食安到疫苗爭議，政府總是無法一次到位說清楚，卻「混充」為「有政府會作事」。二○二四，人民還要再被各種「混」蒙騙（混）、甘願被這樣「混」的政府繼續認知作戰下去嗎？

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