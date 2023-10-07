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溯源失靈 食安靠民間自救

聯合報／ 李若松／博士生（雲縣斗六）
新北、桃園2家進口美豬偽標示涉嫌「洗產地」，產品流入北市41家食品業者，北市衛生局今專案查核。圖／台北市衛生局提供
新北、桃園2家進口美豬偽標示涉嫌「洗產地」，產品流入北市41家食品業者，北市衛生局今專案查核。圖／台北市衛生局提供

食安教育從誠實與良心做起，有國內加工業者進口美豬卻以英國或加拿大涉嫌「洗產地」；以巴西雞蛋或有問題雞蛋加工冒充國產雞蛋。農產品與國人健康息息相關，早在廿年前，就有連鎖業者以「組合牛肉」冒充高檔牛排，農產品可以溯源，但更重要的是相關業者的誠實與良心。

僑光科技大學舉辦全國高中職新農業行銷實作競賽，我指導高中學生的比賽過程中就親身體驗：有機花生的成本比一般種植花生貴一倍，在加工花生糖的過程中，剛好某批次卅台斤有機花生仁，少了三台斤有機耕作的花生仁，業者詢問可否用一般花生仁取代比較快，並稱比例很低，沒有關係。

我告知代工廠商，就等真正的有機花生仁到了，再製作有機花生糖。畢竟，食品加工業必須有誠信，如果不是強調「有機種植花生」，以較高單價銷售，廠商可以自行決定花生原料來源；但對消費者而言，有機花生糖就是有機種植，有機花生糖都不能摻一顆一粒「非有機花生米」。

當中央政府未能就食品來源把關或建立農產溯源管理機制，民間業者必須自力救濟，食品或餐廳業者不可能不「追本溯源」。為顧客把關食安，餐廳、食品加工廠、賣場都有義務追本溯源，要求進口或生產履歷，不要等到出問題，再道歉回收，毀了長期建立的商譽。

中職

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