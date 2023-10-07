三章一Q 難擋混豬入校

據媒體報導，有逾十萬公斤美豬遭洗產地為加拿大豬，且已流入市面被民眾吃下肚。巴西蛋問題還沒解決，又來混豬疑雲，政府究竟要如何擔保人民與學生的食安？

行政院農委會自二○一七年起，為保障各級學校午餐安全，鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章，或有台灣農產品生產追溯QR Code（「三章一Q」）的食材。午餐供應商也可憑標章獲得補助，目的就是希望學校午餐使用國產食材。

自美國豬肉進口以後，政府明令學校不得使用美豬及其副產品進入校園。以國產生鮮豬肉追溯資源網為例，其立意是當學校端輸入拍賣及屠宰編號共八碼，就可清查出九十天以內這批豬肉是來自哪個拍賣市場及屠宰場，也可以用掃QR Code的方式了解豬肉來源，以確定所食用的確實是國產豬肉。但筆者實際操作該系統後發現，竟然可以根據溯源編號的說明自行任意輸入資料，再利用各種QR Code產生器，產生一個其實該肉品並未進入校園的QR Code。

也就是說，如果供應商有意欺瞞，學校端根本無法確實了解其編號是否正確，而這樣子廠商依舊可領補助金。例如我們可以產出一個二○二三年八月一日鳳山肉品市場旗山分場的QR Code，但是學校根本無從得知廠商所送的肉品是否確實為這個分場的豬肉。

這樣對於萊豬或混豬進入校園的防堵其實存在相當大的漏洞，尤其各校目前所採用的通常為廠商送來的冷凍肉或是解凍肉，由外觀上根本無法分辨是否為萊豬還是遭洗履歷的假加豬，也沒有足夠的經費購買檢測劑，在這種狀況下，各校就算想要為學生食安把關也會顯得有心無力。

因此，政府必須正視此一問題，否則將發生人民對政府的不信任，而法律的公信力也會隨之降低，這樣將發生社會學家涂爾幹所提到的社會由傳統機械連帶到工業革命的有機連帶，但當信任喪失的時候，此種連帶關係有可能反轉，以食品來說，人們或許會再次傾向於跟傳統市場或熟人購物、甚至自己飼養，而不相信大賣場內整齊美觀的食品；家長為保護孩子，更有可能親送便當而退出學校團膳，如此將使得經濟再次倒退，形成另一種國安危機。