民眾蒙鼓裡 怎選擇不吃？

進口蛋洗產地，從國外進口的雞蛋，產地卻標示台灣。美國豬肉也洗產地，桃園市衛生局查獲一家公司進口九萬多公斤美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示「產地加拿大」，且恐已賣完；另外，查獲一家公司進口「美國冷凍豬梅花肉」四萬多公斤，外包裝原產地卻分別標示為加拿大、英國。

「洗產地」的美豬肉，被民眾吃進肚子裡，誰該負責？商品標示不實，讓消費者權益受損。

台灣市場中罕見美國豬肉，幾近沒有，難道我們都沒進口美豬肉？資料顯示今年初至十月三日，美豬肉進口量是一○四三○公噸，僅次於加拿大、西班牙，排名第三。為數頗多的美豬肉，流向令人關切。

政府開放美國萊豬肉進口，總統蔡英文跟高中生座談時說「沒有說進口美國豬肉，就強迫你一定要吃美豬，你可以吃也可以不要吃」。話說得很漂亮，把關和食安呢？美國豬肉混入其中，標示產地加拿大，民眾被蒙在鼓裡，怎麼選擇不吃？「可以安心的吃」靠的就是我們的檢驗制度，試問真的能安心嗎？十萬公斤產地標示不實的豬肉，賣完無法追回；把關出現漏洞，食安有疑慮，能放心的吃？

市面上找不到美國豬肉商品，讓人費解。食藥署表示，美豬肉本來進口就很少，查不到是正常的；進口一萬多公噸、排名第三，是「進口量很少」？「查不到」是正常的？桃園市衛生局查到美豬肉「洗產地」，且為數不少，食藥署怎麼說？正常與不正常，民眾眼睛雪亮；是不為也、非不能也！