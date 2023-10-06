聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾蒙鼓裡 怎選擇不吃？

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。記者杜建重／攝影
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。記者杜建重／攝影

進口蛋洗產地，從國外進口的雞蛋，產地卻標示台灣。美國豬肉也洗產地，桃園市衛生局查獲一家公司進口九萬多公斤美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示「產地加拿大」，且恐已賣完；另外，查獲一家公司進口「美國冷凍豬梅花肉」四萬多公斤，外包裝原產地卻分別標示為加拿大、英國。

「洗產地」的美豬肉，被民眾吃進肚子裡，誰該負責？商品標示不實，讓消費者權益受損。

台灣市場中罕見美國豬肉，幾近沒有，難道我們都沒進口美豬肉？資料顯示今年初至十月三日，美豬肉進口量是一○四三○公噸，僅次於加拿大、西班牙，排名第三。為數頗多的美豬肉，流向令人關切。

政府開放美國萊豬肉進口，總統蔡英文跟高中生座談時說「沒有說進口美國豬肉，就強迫你一定要吃美豬，你可以吃也可以不要吃」。話說得很漂亮，把關和食安呢？美國豬肉混入其中，標示產地加拿大，民眾被蒙在鼓裡，怎麼選擇不吃？「可以安心的吃」靠的就是我們的檢驗制度，試問真的能安心嗎？十萬公斤產地標示不實的豬肉，賣完無法追回；把關出現漏洞，食安有疑慮，能放心的吃？

市面上找不到美國豬肉商品，讓人費解。食藥署表示，美豬肉本來進口就很少，查不到是正常的；進口一萬多公噸、排名第三，是「進口量很少」？「查不到」是正常的？桃園市衛生局查到美豬肉「洗產地」，且為數不少，食藥署怎麼說？正常與不正常，民眾眼睛雪亮；是不為也、非不能也！

美國豬肉 美豬 食藥署 食安 雞蛋 萊豬

延伸閱讀

美豬洗產地變加拿大豬 蔣萬安：中央無法把關北市來做

豬肉來源是美國卻標加拿大 食藥署：已處分未來繼續查

步上日本後塵？開放進口豬後使用量「不減反增」 食藥署數據曝

陳建仁肯定食藥署主動揪出混豬廠商 令持續稽查

相關新聞

中華健兒戰鬥魂 勵志典範

杭州亞運賽事進入倒數，中華代表團不但已突破賽前預設十金的目標，後續各單項比賽仍有爭金奪銀的機會，令人期待。本屆亞運的柔道...

美豬洗產地 政府誠信破產

進口雞蛋偽裝台灣產的風波才稍平息，近日桃園市又查獲某家冷凍食品公司，有美國冷凍豬肉與加拿大豬肉混製成十萬多公斤的重組火鍋...

民眾蒙鼓裡 怎選擇不吃？

進口蛋洗產地，從國外進口的雞蛋，產地卻標示台灣。美國豬肉也洗產地，桃園市衛生局查獲一家公司進口九萬多公斤美國冷凍豬肉，混...

捍衛食安 應嚴查重懲

桃園市新興冷凍食品進口美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，販售下游商家，已被消費大眾下肚，食藥署竟辯稱「...

亞運選手逆轉勝 激勵人心

杭州亞運中華健兒持續發揮拚搏鬥魂，從團隊到個人項目場上表現，感動了您我。日前男籃三對三比賽連續擊退中國、韓國，並在金牌戰...

飛來橫禍頻傳 民眾自求平安

小犬颱風襲台，民眾關心颱風假之餘，也應關心防颱工作。近日網傳許多老舊鐵皮屋屋頂螺絲釘鏽蝕，颱風一吹，可能起飛掉落，比大刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。