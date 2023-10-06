美豬洗產地 政府誠信破產

進口雞蛋偽裝台灣產的風波才稍平息，近日桃園市又查獲某家冷凍食品公司，有美國冷凍豬肉與加拿大豬肉混製成十萬多公斤的重組火鍋肉片，原產地卻僅標示加拿大。民眾對美國豬肉可能「洗產地」及政府把關能力始終存在疑慮，如今獲得證實。對照蔡政府在反萊豬公投未過關時，宣布將備足源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，「從海關到廚房為消費者食安把關」的豪氣，如今看來十分諷刺；蔡政府應清楚公開美國豬肉從進入台灣，到端上國人餐桌的所有流向。

蔡英文曾表示，只要台灣能在美豬、美牛進口的議題上跨出關鍵的一步，「台灣未來的路會更靈活」，事實卻是台灣迄今加入ＣＰＴＰＰ仍未見蹤影，難道不應該給國人一個交代嗎？

台美雖然通過「台美廿一世紀貿易倡議」，卻未被納入美國亞洲貿易政策核心的「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）；而該「倡議」完全不談傳統ＦＴＡ的關稅減讓及商品准入，逼得蔡總統宣稱台灣將繼續與美國達成「全面的自由貿易協定」（ＦＴＡ）。蔡政府以犧牲民眾健康來換取政治利益，民眾滿意嗎？

蔡政府官員說謊早習以為常，例如，官員經常誇耀台灣農民平均年所得已大幅提高；真相是農業淨收入僅廿七點七六萬元、成長一點三％（主要靠非農業所得及政府補助）。官員宣稱政府降低對中國大陸單一市場的依賴，已經有了顯著成果；真相卻是二○二二年外銷中國大陸農產值較二○二一年減少四點四三億美元，二○二二年外銷美國農產值較二○二一年亦減少七四二點五萬美元，只有二○二二年外銷日本農產值較二○二一年增加八四八八點六萬美元。官員表示台灣的經濟跟ＥＣＦＡ取不取消「沒那麼大的關係」，真相是二○二二年台灣對大陸貿易順差高達一五六五億美元；去年早收清單產業的出口值為二○四點九五億美元，約占台灣出口到大陸的十六點九％。

大陸商務部對台貿易壁壘進行調查，即將於十月十二日到期，已初步認定台灣涉嫌違反「非歧視原則」和「普遍取消數量限制原則」等ＷＴＯ相關規則；大陸官方很可能會對台灣採取「直接報復性關稅」（提高懲罰性關稅）和「非關稅壁壘」（採取限制性進口措施）。若對岸仿效我方禁止大陸二五○九項貨品進口之方式，也相對禁制我方「相同項目」的貨品對其出口，影響範圍及程度，將遠超過中止或部分中止ＥＣＦＡ。正值台灣出口已連十二個月負成長之際，陸方回擊貿易壁壘的做法，對台灣經濟更是雪上加霜。

政府錯誤決策沒人負責、一錯再錯，所有後果卻要由中小企業及農漁民來承擔，公平嗎？洪蘭教授曾提到說謊是個很陡的斜坡，一旦開始往下滑後，它就一瀉千里止不住。要阻止謊言的唯一方式，便是零容忍！