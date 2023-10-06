捍衛食安 應嚴查重懲

桃園市新興冷凍食品進口美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，販售下游商家，已被消費大眾下肚，食藥署竟辯稱「台灣沒有萊豬」。

但不管是不是萊豬，既然民眾對於「美豬」有疑慮，當然有選擇不吃的權利。猶記得蔡政府堅持開放美豬進口時，一再掛保證會「管控源頭」，嚴格要求商家標示清楚，現在證明是自欺欺人、完全破功！不得不令人懷疑有更多美豬混雜其他豬肉，尚待追查。

不只火鍋肉片，還有糕餅店的豬油、早餐店的漢堡絞肉等等，消費者都難以分辨是否摻雜美豬，只能靠業者良心。這樣的亂象和風險不能由消費者承擔，政府主管機關應該訂定更嚴格的管控機制、加強查察，並提高違規的罰則，讓民眾吃得安心。