聽新聞
test
0:00 / 0:00
捍衛食安 應嚴查重懲
桃園市新興冷凍食品進口美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，販售下游商家，已被消費大眾下肚，食藥署竟辯稱「台灣沒有萊豬」。
但不管是不是萊豬，既然民眾對於「美豬」有疑慮，當然有選擇不吃的權利。猶記得蔡政府堅持開放美豬進口時，一再掛保證會「管控源頭」，嚴格要求商家標示清楚，現在證明是自欺欺人、完全破功！不得不令人懷疑有更多美豬混雜其他豬肉，尚待追查。
不只火鍋肉片，還有糕餅店的豬油、早餐店的漢堡絞肉等等，消費者都難以分辨是否摻雜美豬，只能靠業者良心。這樣的亂象和風險不能由消費者承擔，政府主管機關應該訂定更嚴格的管控機制、加強查察，並提高違規的罰則，讓民眾吃得安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言