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飛來橫禍頻傳 民眾自求平安

聯合報／ 李國誠／服務業（新北市）
小犬颱風撲台，民眾關心颱風假之餘，也應應做好防颱準備。 （示意圖） 聯合報資料照片
小犬颱風撲台，民眾關心颱風假之餘，也應應做好防颱準備。 （示意圖） 聯合報資料照片

小犬颱風襲台，民眾關心颱風假之餘，也應關心防颱工作。近日網傳許多老舊鐵皮屋屋頂螺絲釘鏽蝕，颱風一吹，可能起飛掉落，比大刀鋒利，大家應相互提醒，使風險降至最低。

其實無論風災或平時，有許多注意危險事項。諸如在陽台吊掛、放置盆栽及種植花木未做防護措施，搬移整理不慎或經地震、強風侵襲，恐遭飛來橫禍；因酒醉、爭吵、嬉鬧與精神異常等因素，就往外隨意亂丟或掉落大小東西；外掛冷氣室外機，冷氣支架老舊生鏽或損壞嚴重，成為不定時炸彈；老舊建築物外牆磁磚及水泥塊剝落，劇烈時大量磁磚雨從高處驚悚落下；騎樓與人行道路面坑洞不平、大量空間被占及堆滿雜物，行人不留神就摔得四腳朝天。

台灣人口及建物稠密，到處布滿雜亂無章的廣告招牌，有些經年失修從未保養，每經颱風一掃，常有招牌隨風掉落，傷及無辜。

此外，因房價高薪資低買不起房，即使有房還要擔憂鄰近建案未妥善進行安全防護或施工不當，使人與房都遭其害，同時行人路途窒礙難行更有行人地獄惡名，造成住不安、行不安，還有公安、食安。生活焦慮充滿不安，也導致年輕人不敢生小孩。

若無法改善上述危險事項且持續惡化，民眾除了小心外，恐得身穿防護衣，頭頂安全帽，不僅要前後左右來回看，也得不時抬頭張望，隨機應變，以求平安。

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