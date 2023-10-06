聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運選手逆轉勝 激勵人心

聯合報／ 陶以哲／高中教師（新北市）
中華男籃打下杭州亞運3對3金牌，開心站上頒獎台。 聯合報特派記者季相儒／湖州攝影
中華男籃打下杭州亞運3對3金牌，開心站上頒獎台。 聯合報特派記者季相儒／湖州攝影

杭州亞運中華健兒持續發揮拚搏鬥魂，從團隊到個人項目場上表現，感動了您我。日前男籃三對三比賽連續擊退中國、韓國，並在金牌戰逆轉卡達，震撼了國內外籃球圈。

其實，賽前幾乎沒有人想得到這面金牌。籃球作為主流的運動項目，競爭者眾，特別講求技術、體型與團隊後勤等相關條件，台灣在過去的籃球國際賽事難以拿下佳績，正說明了難度。

根據教練團轉述，中華隊本次刻意選擇鋒線一九Ｏ公分以上、具備外線人力的球員，更有肯拚鬥、防守意識高，與能臨場應變特質；在強敵環伺與不被看好的情況下能逆勢突圍，顯現運動團隊周延的專業選訓賽輔過程。

三對三籃球的勝利，如同圍棋許皓鋐的逆轉二枚腰、三千公尺競速滑輪黃玉霖跪伸壓線Ｏ點Ｏ一秒險勝、或賴冠傑一千公尺輕艇競速最後衝出奪金，台灣都是將它國的國技運動、或高排名球隊與選手，透過拚搏與永不放棄的戰鬥、硬是翻轉搶下了勝利。

看到中華健兒將這些不可能的比賽打成可能，充分展現台灣運動員的恆毅力與勇氣、帶給國人無比驕傲與自信。

若說競技運動表現是國家實力與門面，國際運動大賽奪下金牌、就是國家層次的重大勝利！亞運仍是現在進行式，讓我們持續關注中華健兒表現，為其喝采加油。

亞運 中華隊 許皓鋐 金牌

延伸閱讀

亞運棒球／中華勝中國挺進金牌戰 在滬球迷歡呼

亞運滑輪／挺過國手選拔失利 王宥鈞速度過樁摘金

亞運舉重／南韓選手最後一舉超前 陳玟卉三破全國仍與獎牌擦身

亞運拳擊／準備好醫療紀錄 林郁婷無懼對手提出性別檢測奧步

相關新聞

中華健兒戰鬥魂 勵志典範

杭州亞運賽事進入倒數，中華代表團不但已突破賽前預設十金的目標，後續各單項比賽仍有爭金奪銀的機會，令人期待。本屆亞運的柔道...

美豬洗產地 政府誠信破產

進口雞蛋偽裝台灣產的風波才稍平息，近日桃園市又查獲某家冷凍食品公司，有美國冷凍豬肉與加拿大豬肉混製成十萬多公斤的重組火鍋...

民眾蒙鼓裡 怎選擇不吃？

進口蛋洗產地，從國外進口的雞蛋，產地卻標示台灣。美國豬肉也洗產地，桃園市衛生局查獲一家公司進口九萬多公斤美國冷凍豬肉，混...

捍衛食安 應嚴查重懲

桃園市新興冷凍食品進口美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，販售下游商家，已被消費大眾下肚，食藥署竟辯稱「...

亞運選手逆轉勝 激勵人心

杭州亞運中華健兒持續發揮拚搏鬥魂，從團隊到個人項目場上表現，感動了您我。日前男籃三對三比賽連續擊退中國、韓國，並在金牌戰...

飛來橫禍頻傳 民眾自求平安

小犬颱風襲台，民眾關心颱風假之餘，也應關心防颱工作。近日網傳許多老舊鐵皮屋屋頂螺絲釘鏽蝕，颱風一吹，可能起飛掉落，比大刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。