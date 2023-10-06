亞運選手逆轉勝 激勵人心

杭州亞運中華健兒持續發揮拚搏鬥魂，從團隊到個人項目場上表現，感動了您我。日前男籃三對三比賽連續擊退中國、韓國，並在金牌戰逆轉卡達，震撼了國內外籃球圈。

其實，賽前幾乎沒有人想得到這面金牌。籃球作為主流的運動項目，競爭者眾，特別講求技術、體型與團隊後勤等相關條件，台灣在過去的籃球國際賽事難以拿下佳績，正說明了難度。

根據教練團轉述，中華隊本次刻意選擇鋒線一九Ｏ公分以上、具備外線人力的球員，更有肯拚鬥、防守意識高，與能臨場應變特質；在強敵環伺與不被看好的情況下能逆勢突圍，顯現運動團隊周延的專業選訓賽輔過程。

三對三籃球的勝利，如同圍棋許皓鋐的逆轉二枚腰、三千公尺競速滑輪黃玉霖跪伸壓線Ｏ點Ｏ一秒險勝、或賴冠傑一千公尺輕艇競速最後衝出奪金，台灣都是將它國的國技運動、或高排名球隊與選手，透過拚搏與永不放棄的戰鬥、硬是翻轉搶下了勝利。

看到中華健兒將這些不可能的比賽打成可能，充分展現台灣運動員的恆毅力與勇氣、帶給國人無比驕傲與自信。

若說競技運動表現是國家實力與門面，國際運動大賽奪下金牌、就是國家層次的重大勝利！亞運仍是現在進行式，讓我們持續關注中華健兒表現，為其喝采加油。