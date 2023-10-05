華府混亂新局 無暇顧及台灣

美國眾議院議長麥卡錫被罷免，創下美國歷史上首次，主要是以眾議員蓋茨為首的共和黨極右派挑戰。有觀察者指出，這將導致眾議院共和黨議員之間進一步的混亂。筆者認為，毫無疑問，這是共和黨內的政治問題；且最高領導人議長都被罷免，看來後續問題恆久且難解。

觀察政黨運作的學者，長期以來均注意其內部政治。政治學者Robert Michels歸納出很多原因，包括新舊領導者（集團）之間，不同年齡、社會出身及種族之間，地方、分支單位（領導者）與中央單位（領導者）之間都可能發生；甚至領導者之間的觀念、策略、恩怨、忌妒、猜忌、權力慾不同，也會導致敵意發生，進一步造成黨內的政治鬥爭。真正的敵人是黨內同志，就是對這個發展脈絡分析所得出的結論。

事實上，不僅麥卡錫遭遇黨內極右派的挑戰，拜登總統也面臨民主黨內進步派的質疑與批判，包括年紀太大、華府犯罪處置、是否恢復逮捕非法入境移民、批准阿拉斯加州鑽油計畫等議題。只是這次麥卡錫以議長之尊被罷免，頗讓人訝異。長期以來，美國兩黨之爭已被詬病。此次，共和黨的內部政治竟如此難解，還成功上演罷免議長的戲碼，此鬥爭政治讓人對華府運作更加憂慮。美國政治走出新混亂的一步，後續發展值得密切觀察。

在台灣的我們，可能會關心麥卡錫被罷免後對美、中、台三邊的衝擊。由於此罷免案來得又快又急，很多人對美國國會突然「變天」一時措手不及；更會擔心這對台灣將是禍還是福？

筆者認為，美國行政部門的一中政策長期維持，差異僅在某時期走戰略清晰或走戰略模糊。國會部門則較短視近利，會隨美國經濟、民意演變動輒通過各項議案，在中、台之間的作為有較大的起伏。

近年，美國國會議員普遍「仇中」意味濃厚，陸續出台很多對台友好的議案。隨著麥卡錫被罷免，會出現何種新發展？筆者初步判斷，隨著總統大選逼近，諸多經濟、社會議題的較勁，將是美國政治的主要重點。麥卡錫在未大幅削減開支的情況下，通過新的聯邦資金撥款法案，避免美國政府關門，導致黨內不原諒並遭罷免，就是這類案件。在此氛圍下，美國國會議員無暇顧及對台議案，因此之前對台友好的主軸會明顯降溫；但選舉激起的對中仇恨，仍會持續。接續，華府政局恐將混亂，又有大選將進行，台北這邊不宜過度「押寶」或介入，特別是後續議長人選或總統人選，冷靜觀察後續演變較為妥當。