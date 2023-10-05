美政治極化 犧牲麥卡錫

美國眾院共和黨內戰，戰到同黨議長都得下台，史上頭一遭！

今年初麥卡錫選了十五輪才選上議長，同黨極右派不挺，已經狼狽不堪。最後麥得以勉強出線的原因之一，是麥同意在共和黨同志覺得他不適任時，可以運用一人即可提出的「騰出動議」（motion to vacate）罷黜麥，接續只要眾院相對多數認為麥不適任，麥就得下台，當時麥也同意如果罷黜通過，他不會回鍋再選議長。昨天麥下台的票數是二一六票贊成，對上二一○票反對。贊成票中有八票共和黨自己人，都是從極右的「自由核心小組」（freedom caucus）來的。麥答應極右共和黨員的「騰出動議」版本嚴苛，在民主黨裴洛西擔任議長時此動議則寬鬆許多，當時若要罷黜議長，需要民主黨多數先同意才行。

騰出動議指眾議員在院會提出罷黜議長的動議，二○一九年前個人可提出，不需以黨團為單位提；二○一九年後則又改為黨團為單位提；第一一八屆國會，也就是麥卡錫當選議長的這屆又改成個人可提出。不管如何，只要有議員在院會提出，兩天內就要投票，採全院相對多數通過。歷史上騰出動議只正式被提出過三次，分別是一九一○年、二○一五年與這次，只有這次成功。有趣的是每一次提出此動議的都是自家人，畢竟議長由多數黨選出，如果由少數黨提出來罷黜議長很難成功，但由自家人窩裡反，則通過機會大增。

針對麥卡錫提出「騰出動議」的是共和黨議員蓋茨，蓋茨一向是麥卡錫的死對頭。麥卡錫上任以來，蓋茨就不斷針對極右在乎的議題施壓麥卡錫，但麥都不當一回事，甚至挑釁蓋茨有種就提罷黜。

最近美國政壇炒得最火的，莫過於預算透支聯邦政府即將關門。麥卡錫當時可以選擇讓政府斷炊，或者與民主黨合作通過預算案。通過此預算須達到三分之二議員同意的高標，為此最後麥選擇與民主黨合作，通過預算足夠支應政府開銷四十五天。當時如果斷炊則茲事體大，一六○億急難救助包括給七百萬親子的營養品發不出來，另外包含美軍在內的三五○萬公務員領不到薪水。但方案不包括軍援烏克蘭，算是麥卡錫對極右派的示好。儘管如此，仍有九十位共和黨員反對這項預算案，他們寧願看到聯邦政府關門。

令人好奇的是，幾天前渴望見到政府不要關門的眾院民主黨員還與麥卡錫跨黨合作，為何在蓋茨提出罷黜動議時不去拯救這位「敵黨朋友」？答案是現在的眾院走中間路線幾乎沒啥空間，兩黨都是各取所需，用完即丟。沒有參與罷黜投票的裴洛西講得直白：「這是共和黨的內戰，民主黨沒道理參與，議長是多數黨選出來的，既然多數黨決定要罷黜自己的議長，我們只有尊重制度」。

民主黨不認為接下來選出的繼任議長會比麥卡錫更保守，包括眾院多數黨領袖史卡利斯。在眾院極化環境之下，極右共和黨員覺得麥不夠右，願意跟麥卡錫合作的民主黨又覺得麥不夠中間，在共和黨內戰之下，犧牲品只能是議長。