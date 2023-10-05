聽新聞
test
0:00 / 0:00

防亂象重演 高鐵快添購車組

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）

中秋連假最後一天，高鐵台中站塞爆，旅客為擠上自由座，竟排到地下停車場，兩小時還上不了車，被譏為史上最慢高鐵，既凸顯高鐵運能不足，應變能力亦到受質疑。本周國慶連假，高鐵若未能引以為鑑，及早規畫相關配套，亂象將再次上演。

旅客大排長龍，批判聲浪此仆彼起，面對連假，高鐵理當提高警覺，卻無積極作為，重創服務品質，管理高層難辭其咎。

針對疏運亂象，學者建議調高高鐵票價，擴大與其他運具價差，減少搭乘人潮；或謂於台鐵烏日站增加停靠對號班次，降低高鐵疏運壓力。鐵道局則要求高鐵增開班次，即時發布候車狀況，並檢討自由座調度。然上述皆為治標不治本，添購車組提升運能才是一勞永逸之計。目前高鐵營運車組僅有卅四組，實難應付假日需求，近年採購速度遲緩，經過兩次流標後，今年三月終於通過將採購十二組列車，但一一六年始上路，無法解決燃眉之急，仍須考量其他配套。

因此，座位利用益形重要，調整自由座的車廂或係不得不然，但仍需周延規畫。近來高鐵提出增進運能三箭：一是持續滾動調整，增加自由座車廂數量；二為透過資訊系統預知自由座車廂；三則提供多種管道方便買自由座車票。善用自由座車廂或能提升運輸動能，但假日尖峰時段站務人員應變不足，反釀成壅塞狀況。高鐵應於尖峰時段優先啟動分流機制，增派人力疏導，確保行進路線暢通，也要掌控進站人數、適時管制人潮，方能有效快速疏運。

國慶連假旋即到來，今年煙火又在台中施放，疏運的壓力不難想見，高鐵公司得加把勁，別又讓乘客看笑話！

高鐵 車廂 連假

延伸閱讀

串聯高鐵彰化站與台鐵 田中支線預計118年底完工

台中國慶煙火強碰收假日…高鐵恐再塞爆！高鐵說話了

高鐵中秋疏運塞爆！國慶連假將至 台鐵喊話提供「不一樣選擇」

影／高鐵彰化銜接台鐵田中支線地方有異見 說明會場面火爆

相關新聞

美政治極化 犧牲麥卡錫

美國眾院共和黨內戰，戰到同黨議長都得下台，史上頭一遭！

華府混亂新局 無暇顧及台灣

美國眾議院議長麥卡錫被罷免，創下美國歷史上首次，主要是以眾議員蓋茨為首的共和黨極右派挑戰。有觀察者指出，這將導致眾議院共...

利字當頭 誠實標示很困難

近來進口雞蛋有效日期標示疑雲已經造成消費者人心惶惶，更令人遺憾的是，豬肉加工業者以大量美國豬肉製作重組肉，卻標示來源國為...

選戰爭或和平 請投票

美國依賴軍事、科技、金融、話語這四大霸權統治世界。美國軍費開支世界第一，在全球建立了七五○個軍事基地，控制了全球航道和能...

諾貝爾獎 激勵女性投入科學研究

今年諾貝爾獎陸續公布得主和得獎主題，醫學獎和物理學獎各有一位女性科學家，對於女性投入科學研究是一種鼓勵，尤其對於台灣想選...

防亂象重演 高鐵快添購車組

中秋連假最後一天，高鐵台中站塞爆，旅客為擠上自由座，竟排到地下停車場，兩小時還上不了車，被譏為史上最慢高鐵，既凸顯高鐵運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。