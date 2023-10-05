防亂象重演 高鐵快添購車組

中秋連假最後一天，高鐵台中站塞爆，旅客為擠上自由座，竟排到地下停車場，兩小時還上不了車，被譏為史上最慢高鐵，既凸顯高鐵運能不足，應變能力亦到受質疑。本周國慶連假，高鐵若未能引以為鑑，及早規畫相關配套，亂象將再次上演。

旅客大排長龍，批判聲浪此仆彼起，面對連假，高鐵理當提高警覺，卻無積極作為，重創服務品質，管理高層難辭其咎。

針對疏運亂象，學者建議調高高鐵票價，擴大與其他運具價差，減少搭乘人潮；或謂於台鐵烏日站增加停靠對號班次，降低高鐵疏運壓力。鐵道局則要求高鐵增開班次，即時發布候車狀況，並檢討自由座調度。然上述皆為治標不治本，添購車組提升運能才是一勞永逸之計。目前高鐵營運車組僅有卅四組，實難應付假日需求，近年採購速度遲緩，經過兩次流標後，今年三月終於通過將採購十二組列車，但一一六年始上路，無法解決燃眉之急，仍須考量其他配套。

因此，座位利用益形重要，調整自由座的車廂或係不得不然，但仍需周延規畫。近來高鐵提出增進運能三箭：一是持續滾動調整，增加自由座車廂數量；二為透過資訊系統預知自由座車廂；三則提供多種管道方便買自由座車票。善用自由座車廂或能提升運輸動能，但假日尖峰時段站務人員應變不足，反釀成壅塞狀況。高鐵應於尖峰時段優先啟動分流機制，增派人力疏導，確保行進路線暢通，也要掌控進站人數、適時管制人潮，方能有效快速疏運。

國慶連假旋即到來，今年煙火又在台中施放，疏運的壓力不難想見，高鐵公司得加把勁，別又讓乘客看笑話！