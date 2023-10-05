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諾貝爾獎 激勵女性投入科學研究

聯合報／ 簡麗賢／高中物理教師（台北市）

今年諾貝爾獎陸續公布得主和得獎主題，醫學獎和物理學獎各有一位女性科學家，對於女性投入科學研究是一種鼓勵，尤其對於台灣想選擇科學研究為志業的高中資優女學生更具啟發。

剛揭曉的醫學獎得主卡里科是唐獎二○二二年「生技醫藥獎」得主，今年八月她受邀來台參加第五屆唐獎頒獎典禮，並受邀至北一女中對學生發表「ｍＲＮＡ療法—我的生命之旅」專題演講，與北一女、建中、師大附中等校學生對談。她以自身崎嶇波折的人生經歷，鼓勵青年學子保持熱情，相信自己，學習與壓力共處，不斷學習成長。

我的學生聽完演講受到啟發和激勵，從演講中了解卡里科的疫苗研究之路相當崎嶇，尤其隻身渡海至美國投入ｍＲＮＡ技術，前十年遭遇瓶頸，但仍舊鍥而不捨，堅持到底，終於突破免疫學困境，對學生而言，宛如閱讀一齣勵志電影，相當激勵人心。

今年獲得物理學獎的呂利耶則是第五位獲得物理學獎的女性科學家，對於能得到諾貝爾物理獎，覺得對女性從事物理科學研究是很好的鼓勵和代表意義。這樣的感觸與二○二○年諾貝爾物理學獎的得主吉茲幾乎相同。「銀河系中心存在看不見的超大質量黑洞」是吉茲在天文宇宙學重大的發現。吉茲是第四位女性諾貝爾物理學獎得主，她表示，希望自己得獎能激勵其他女性科學家，「首先要懂得懷疑，持續質疑你所看到的東西。」物理學家告訴我們，人類所知非常有限，研究者須謙卑面對許多的未知。

台灣的吳健雄學術基金會辦理十餘屆女科學家頒獎典禮，鼓勵更多愛好科學研究的女學生投入科學研究。科學研究是漫長的路，需要有極高的熱情和堅毅的決心，尤其對於女性科學家更是考驗。今年諾貝爾獎能頒給女科學家，除了肯定科學研究的成果之外，對於台灣的高中資優女學生更是激勵，啟發女學生不受性別和社會刻板印象局限，勇於追求科學研究的夢想，選我所愛，愛我所選。

諾貝爾獎

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