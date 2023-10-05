選戰爭或和平 請投票

美國依賴軍事、科技、金融、話語這四大霸權統治世界。美國軍費開支世界第一，在全球建立了七五○個軍事基地，控制了全球航道和能源產地；開國以來參與與發動了逾兩百場戰爭。美國人有強烈的民族優越感，自認是上帝的選民，有拯救世界的義務和使命。美國訂的規則秩序，任何國家都必須遵守；對於不聽話的元首及國家，搞竊聽、輿論圍剿、暗殺、顛覆、動亂、革命，再加上軍事威脅、經濟制裁—在全球進行長臂管轄，雖遠必誅。

美國和中國的衝突除了修昔底德陷阱的「權力衝突」之外，就是白種人歧視黃種人的「人種衝突」、基督教文明歧視儒家文明的「文明衝突」、全民選舉制度歧視開明專制制度的「制度衝突」。美國帶著各種歧視圍堵中國，無所不用其極。

而台灣，作為被美國拿來遏制、削弱中國國力的棋子，被美國—

一、當作凱子：美國以天價賣台老舊過時軍火、款已先收但武器遲不交付；

二、訛詐：美國以護台助台的空話威逼台灣進口萊牛豬、庇護日本核汙水排海，又透過「外國軍事融資」系統逼台貸款買美方指定的武器；

三、掠奪：逼迫台積電設備與人才遷美；

四、驅往戰爭，成為烏克蘭2.0：美國干涉台灣內政（派多名官員與軍事顧問駐台）、要台延長兵役、全民皆兵、警察軍事化、憲兵大幅增員、灘頭廣布地雷、買巨量手榴彈、準備打陸地戰（城鎮戰、巷戰），還有國會議員威脅炸毀台積電。

若中國大陸對台開戰，海空失守後，打縱深防禦陸地戰，必將使全島瘡痍滿目、慘淪廢墟。民進黨統治集團竟然還對美國卑躬屈膝、千恩萬謝。

民進黨主席及總統參選人賴清德，甚至警告人民不得對美國有任何懷疑，說若「疑美論」成為民間共識將會非常危險。亞里斯多德説「人是理性的動物」，理性將人與其他動物區分開來。對美國不得懷疑，也就是不得使用理性，要乖順得像小動物一樣，無條件信任服從美國。發表這種反智、辱台、效忠美國言論者，配當中華民國總統嗎？

民進黨用虛幻的「台獨」幌子、虛假的「抗中保台」口號、「賣芒果乾」等欺騙人民，多次赢得選舉。很明顯地，他們不是為了任何理想，而是為了永享統治權位與榮華富貴，任憑美國予取予求；是世界上最不敢反抗、最無尊嚴的統治集團；卻是台灣所有人民的宰制者。他們出賣台灣利益，辜負了全民的信任與血汗，使全民失去尊嚴與未來。他們緊抱美國大腿，預備和美國的政客及戰爭販子一起把台灣人民推向戰爭。

所以，二○二四總統大選最重大的唯一問題是：台灣人，你要戰爭或和平？死亡或生存？請投票吧！