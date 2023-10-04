高價住房費 恐釀觀光「慘」業

中秋連假期間，國內飯店的高房價對比低住房率引發熱議。數日後適逢國慶連假，料同一話題將再被提起。對此容我以旅遊愛好者角度，一抒己憂。

化繁為簡，以下將地區景點吸引力與安全、便利性用「質」，遊客人數用「量」，含住宿的消費支出用「價」來概稱。按國際研究，觀光產業因其低碳、永續、帶動文創與地方再生等特質，近以「無煙囪工業」美名廣受各國重視投資，經濟規模日益壯大。台灣在「質」方面固不無條件，但對需求已提升的國人言，與鄰近同領域成長快速的中、日、韓相比，頓失優勢。在便捷的飛航交通助推下，甚至不及更遠的星、馬、泰等地。其次，疫情期間政府砸大錢補助國旅，固為挽救產業生機，不得不然。但穩「量」、「價」，卻未兼顧改進「質」的後果，是失掉合併重整、汰弱換強的契機。解封後故態復萌，業內良莠不齊的亂象依舊。

雪上加霜的是政府對赴台陸客團設限。縱然不追究由非專業、意識形態濃厚、等同國安機關的陸委會主導觀光政策的荒謬。如按過往陸客「量」與不遜於日、韓客的「價」，原可為我產業發展帶來長穩挹注與支撐。今何以竟將其當成所謂「對等開放」的政治籌碼，眼睜睜看他國接收獲利，導致坐失振興疫後經濟、提升「質」的一大助力？

上述因素或造成國旅量下滑、訂房率慘淡，前景堪虞，然部分飯店業者迄猶沉緬於解封前後的國旅榮景與報復性出遊，為彌補收入短差，遂「竭澤而漁」選假日遊客集中時段調漲房費，拉高全國平均值。

高「價」不一定能催生高「質」。回歸市場法則，倘「質」未見起色，又不敵外在競爭與放任客源流失，「量」必持續萎縮，「價」勢難支撐。從而旅宿業或將被迫降價打折，甚至殺價攬客。屆時不但高房費可能僅是「迴光返照」，過去年產值破六千億的國內觀光產業亦恐因陷「劣質」、「衝量」、「廉價」的惡性循環而步入蕭條。連帶影響周邊同屬勞力密集的餐飲、運輸、土特產伴手禮等行業與廣大從業人口生計。今日媒體上屢見不鮮的旅遊消費糾紛、抱怨國旅ＣＰ值太低，該受教訓等，不啻為警訊。

一葉知秋。以上不諱言直陳「高價住宿」的現象成因及效應，希提醒業界與甫升格改制成立的觀光署未雨綢繆。