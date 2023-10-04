罷工與選舉 美台兩樣情

從臉書看到美國朋友近況，他是編劇，好萊塢編劇罷工初步落幕，但他仍在罷工，因為他也是小演員，演員工會也在罷工，目前看不到盡頭。

同時在台灣，日前因為屏東工廠驚天一炸造成數名消防員殉職，基層消防員怒吼要組工會；民進黨只說會「修法」，就想四兩撥千金。

這個夏天與秋天，美國到處在罷工，工會等實質議題取代左右兩端的文化戰，成為選舉之關鍵議題，產生超越黨派的選票挪移。台灣選舉仍脫不了意識形態、基本盤、派系，與最後的棄保。

人民走上街頭罷工，正如戰爭爆發，絕不是毫無警訊、莫名其妙點燃第一個引信，必有錯綜複雜的成因，也不是一個字能論對錯。

在抽象概念上，筆者對勞方有同理心，而對美國工會的第一個實際印象，來自在美國西部旅遊的經驗。有些十九世紀的淘金小城整修後成為觀光勝地，其中一個很刺眼的景點是中國洗衣坊。當年美國從中國拐騙勞工去大西部開鐵路，有些勞工被轉賣到山上，但淘金發財嗎？想得美！工會規定中國人只能從事洗衣之類的低階低薪工作。

從歷史看，白人淘金的工會也對加州原住民被屠殺有責任；近來發動罷工的汽車工會，高層涉貪汙，已多次登上外媒。川普去到汽車工會罷工現場，說他支持工人但不支持工會；拜登則公開挺工會，因為民主黨在當年麥卡錫主義反共浪潮後，從挺工會的「老左」逐漸變成搞文化戰爭（例如支持變性手術）的「新左」，丟了勞工階級選票，汽車工會在上次選舉曾拒絕替拜登背書。

往未來看，好萊塢罷工，是抗議人工智慧搶工作；汽車工人罷工，是抗議電動車取代燃油車搶工作，都與民主黨當下施政脫不了關係。執政的拜登不把他對於時代變遷裡的黃昏產業政策說清楚，卻拿起大聲公嚷嚷要資方替勞工加薪四成，這也是短視近利在騙選票。

工會議題對台灣而言，從台積電在亞利桑那州的移機典禮上，拜登當著張忠謀的面說出「工會回來了！」到台積電被當地工會多次嗆聲，我們不應早有警覺嗎？然而，教師節當天，幼教工會發起活動，諷刺政府帶頭當慣老闆，媒體卻幾乎無聲息。類似這些情況，讓人對美國的民主活力仍有一絲期待；反觀台灣，民間從下而上的改革力量，似乎都在民進黨執政後被收編、摸頭、毫無力氣了。