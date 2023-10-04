力挺把關農業食安的粉專

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘做錯事了，他不該利用民眾對他的信任來為他個人逃避壓力，這行為造成他的好友被羈押禁見。林裕紘應該為自己的行為負起責任。然而，社會更應該討論的是，他的壓力從何而來？是什麼樣的壓力，讓他寧願放棄一個名聲不錯的優質粉絲團，最後鋌而走險以身試法？

「Lin bay好油」粉絲團的崛起，靠的是栽贓、抹黑、造謠、嫁禍四大暗箭嗎？顯然不是。以當今執政黨和政府機關的風格，有任何冤枉官員、嫁禍政府、汙衊執政黨的情事發生，現在他應早已在牢裡反省了，也不用自導自演這樣一齣違法的鬧劇。「Lin bay好油」粉絲團崛起的最大主因，就是對農業相關議題認真負責，對食品安全維護不遺餘力，對政府機關絕不放水，對事情實事求是不加油添醋。

新冠疫情初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在微信中向朋友同業示警，並首先揭露是不明冠狀病毒感染，換來的是轄區派出所以其「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡，並面對服務單位不斷的約談批判，差一點丟了工作，結果他染疫並失去生命。