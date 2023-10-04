貼「壞蛋」被函送 大砲轟小鳥

日前有民眾於網路貼文，買到壞掉的綠雞蛋，被行政院長陳建仁斥為假消息，農業部也因此向警局告發。而警方也相當有效率，在八小時內找到貼文者，並以妨害名譽罪函送檢察官。雖警方強調程序合法，卻引發是否有違比例原則之爭議。

依據社會秩序維護法第六十三條第一項第五款，散布謠言足以影響公共安寧者，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，屬行政罰領域，唯若涉及食品安全之謠言足生損害公眾或他人者，依食品安全衛生管理法第四十六條之一，則可處三年以下有期徒刑，就進入刑罰領域。而因此罪乃在保護公眾健康而非主管機關之名譽，故於壞綠蛋案，農業部就非屬被害人，僅能向執法機關為告發。而依刑事訴訟法第二三○條第二項，警察只要知有犯罪嫌疑，即應開啟調查，並將調查情形報告檢察官，故農業部告發有人散布食安謠言，警察主動調查，就屬理所當然的法定義務。

而警察為調查犯罪，雖可依據刑事訴訟法第七十一條之一第一項，以書面通知犯罪嫌疑人到場接受詢問，但是此通知書非檢察官所簽發的傳喚票，並不具有任何強制力。換言之，就算被通知詢問而不到場或到場受詢問完畢，警察都不能加以逮捕，僅能將調查情形函送地檢署，或於事後依法向檢察官聲請拘提票，才有權拘束犯罪嫌疑者的人身自由。

故於此次壞綠蛋案，警察依告發立案調查且依法通知，並將調查結果報告檢察官等，程序上似無違法之處，但會引起討論者，即是貼文者有否製造謠言。而依一一二年憲判字第八號判決，對刑法第三一○條第三項的誹謗罪之免責條款，即能證明所誹謗之事為真之判斷，認為只要陳述者對所依憑之資料在客觀上合理相信為真，且未有明知或重大輕率的惡意引用之情事，即可該當此不罰之要件。如此的標準，亦應同樣適用於涉及食安謠言罪上。

也因此，貼文者買到壞雞蛋，並拍照張貼在網路上，即屬親身經驗，就非謠言，更何況，如此的貼文，乃在提醒大家注意蛋的食用衛生，也與散布食安謠言罪須足以損害公眾或他人之要件不符。畢竟，此罪所要保護的對象，絕對是人民的身體健康，而非政府一變再變且難以服眾的說辭。

只是面對由農業部告發且經行政院長駁斥的所謂食安謠言，在警察機關層級不高下，必然得承受極大的政治壓力，尤其在查證是否屬謠言、是否足生公眾損害時，所依憑者，恐非位階最高的憲法判決，而是主管機關自行定調的說法，致凸顯警察執法不得不然的現實困境。而即便查無不法，在警察非偵查主體，就無自行了結之權，仍須由檢察官為後續之不處分來終結，致又暴露以大砲轟小鳥的荒謬情境。