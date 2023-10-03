從國際視角 看台灣地緣政治風險

日前李國鼎科技發展基金協辦兩項重要的活動，一是九月十一日與東南亞影響力聯盟（ＳＩＡ）舉辦「二○二三地緣政治高峰論壇」，邀請當今全球最具聲望及權威的教授及專家，包括哈佛大學奈伊、艾利森以及芝加哥大學米爾斯海默等等，針對美中競爭以及台灣在地緣政治中所面對的風險與危機提出精闢看法；尤其ＳＩＡ黃齊元總裁和艾利森對台海現況分析對話，更是精彩。另一場則是九月十三日和玉山科技協會、長風文教基金會，透過管中閔教授居中協調共同舉辦之演講，邀請新加坡前外交部長楊榮文，從新加坡角度來看兩岸問題以及解決之道。

台海危機確是當前我們無法忽視的威脅，國內對於兩岸之間一直存在著南轅北轍的觀點。一派認為應該要重啟與中國的對話，不要製造衝突；另一派則是積極強調主權，認為要借重美國，讓台灣擁有足夠威嚇中國的力量。美中兩大強國，不論是軍事、經濟都在相互較勁，雙方的衝突或抗衡將會牽動整個世界的局勢；台灣處在最關鍵地位，如何在中美間尋找定位，是目前最重要課題。

「地緣政治風險論壇」重量級學者的看法，均為美中之間應該保持一個競合的關係。奈伊教授說，美如果對中脫鈎，將會付出高昂的經濟成本，也難以號召盟國效法；因為全球大多數的國家都將中國視為貿易伙伴。另一方面，中國有其內部的問題需要解決，也知一旦武力犯台，美國定會介入協防。因此如米爾斯海默教授認為，除非台灣宣布獨立，否則台海間開戰機率很小。

但數位學者也認為，目前的問題在於兩岸已中斷對話，且雙方均無意願與對方溝通，任由誤會及民粹滋長，對於台海並無好處。要對話就必須要有共識，國際理事會會長馬凱碩就明白指出，「九二共識」仍是兩岸對話的基礎，或許要透過第三方居中協調來進行溝通，找出一個除了「戰爭」與「和平」之外的選項。

九月十三日前新加坡外長楊榮文以身為兩岸華人「親戚」的立場，提出兩岸和平建言。他理解台灣人不想統一，但現狀又難以維持，因此成立一個「邦聯」，讓海峽兩岸有平等相處的空間，或許是解決目前僵局的辦法。楊榮文與台灣淵源極深；他在外交、政治及學術上有長期歷練，過去亦身居新加坡要職，這樣一位重要人士所提出的建言極具參考意義。

楊榮文提到，過去李光耀總理就一直呼籲台灣領導人要與中國大陸談判，寧早勿晚，因為愈早談判，愈可以為自己爭取到好的結果。但他也認為在當前台灣的政治氛圍下很難達成，因為只要有人或政黨建議與中國大陸和解或談判，就會被扣上「賣台」的帽子。然而「不獨、不統、不武」只是將問題推遲，最終還是會面臨我們所不希望的結果。

楊榮文建議台灣主要政黨捐棄狹隘思維，體認現實，將「邦聯」概念納入考量，以一個團結的台灣來和大陸協商，循序漸進創造兩岸正向對話及正向互動的空間，最終和平共處、避免戰爭。也許大多數台灣人不認同他所主張的「邦聯」，但應不反對台灣必須要努力趨吉避凶，維持台海和平。

這兩場國際性論壇對台灣有很大的啟發。期盼藉著各項國際性論壇的舉行，增加國人對地緣政治議題的關注，大家共同為台灣的未來努力。