藍提民調對案 創造非綠協商起點

柯文哲陣營日前提出「具公信力的第三方民調來決勝負，輸的人退選」建議，由於國民黨並未直接回應，柯Ｐ在出國前更加碼Ｋ國民黨，意思是藍軍要合作、不要民調，等於是「併吞」，柯的姿態擺得更高了。

不管這策略是否為柯以小博大、膨脹談判權力戰術運用，還是有其他考量；國民黨若一直想以拖待變，只說些尊重或祝福柯訪美順利等較空泛的論述，卻不想對柯堅持民調做回應，未必是好的因應方法，而且會讓柯Ｐ覺得沒有誠意。

針對柯陣營一直強調的民調，國民黨及侯陣營還是得要做個正式回應。畢竟談判過程，一方有提案，另方提對案，便有了討價還價空間，至少能讓雙方的協商進程一直持續下去。況且國民黨總體政黨的實力遠大於民眾黨，而侯友宜在成功訪美後的支持度又有漸入佳境的可能，直接面對柯要求民調決勝負來進行溝通，應該會有一定的底氣。所以針對柯的要求提出對案，未嘗不是一個可行的方式。

比如說，侯陣營或國民黨可針對柯要求民調，提出以下對案，以為因應。第一種對案，比民調可以，但輸的不可能、也不用退選，畢竟一方退選反而更治絲益棼，贏的一方也未必拿到另一方支持者的票。第二種對案，比民調可以，但民調是藍白合總體協商的一部分，而不是全部，以這種原則性的方法來和柯討價還價。第三種方式，順著柯的意，比民調可以，但是民調的時間範圍、選擇哪些民調機構、調查形式（市話、手機、網路或綜合搭配及比例？）、題目安排，由侯陣營決定，或侯柯陣營各決定幾個部分，對方則尊重之。第四種方法，仍是比民調可以，但民調只占一半的比例，另一半則是建構數據評比政黨的總體資源及戰力，以此兩個面向綜合分數來決定勝負。第五種，雖然做民調，但民調的結果純粹內參而不對外公布，以利藍白繼續協商，同時也避免綠軍藉機操作。第六種對案，提議做兩次民調，由兩次民調加總來決勝負。

侯陣營若以上述方式或對案來回應柯營對民調之堅持，至少雙方能夠有個較正式協商的起點。一方面能鼓舞非綠支持者士氣，另方面也能讓柯陣營理解，國民黨也認真在思考他的提議，而不是總擺出老大心態，就是要他當副手，或只是冷處理想以拖待變。侯陣營只要提出對案，除凸顯願意協商的誠意外，也更能以此機會讓藍白合議題持續進行協商與討論。只要繼續討論與溝通，當然有形成共識的可能，對藍白合未必是壞事，總比一直兩手一攤、高來高去要好。

已有民調顯示，希望明年政黨輪替的比率已有下滑趨勢，凸顯非綠民眾的不耐與失落；若藍白無法看清局勢的改變，仍只強調本位主義，這場選舉就只剩下垃圾時間了！