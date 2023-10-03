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不倫不類的國慶日

聯合報／ 張南豐／商（台中市）

前總統馬英九在臉書上「以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會」。他的理由很清楚，蔡政府將雙十國慶的英文譯名改成「Taiwan National Day」，再翻譯成中文就是「台灣國慶日」；換言之，國名偷偷地從「中華民國」改成「台灣」，「這是不折不扣的台獨路線」，也是不倫不類。

蔡英文在野時，批評「中華民國是流亡政府」，執政後宣稱中華民國是國名，但先把「台灣」兩個字掛在中華民國後面，念成「中華民國台灣」，再將國慶日的英文書寫成「台灣國慶日」，簡直是愚弄百姓。

副總統賴清德也不遑多讓，如今角逐二○二四總統大位，除了避談「務實的台獨工作者」志願，還強調國號是中華民國，沒有另外獨立的必要；然而他身為民進黨主席，亦應樂見或支持「台灣國慶日」的說法。唯有二○二四下架民進黨，「中華民國國慶日」才能再現白雲藍天。

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