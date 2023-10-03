LINE整併案壟斷疑慮 台應注意

著名通訊軟體ＬＩＮＥ宣布自十月一日起，公司名稱由ＬＩＮＥ改為LY Corporation，不過僅是服務供應商名稱變更，個別的官方帳號名及使用不會有任何改變，ＬＩＮＥ還是叫ＬＩＮＥ。

由於ＬＩＮＥ與日本雅虎於二○一九年間整併結合成立控股公司，從今年十月起將以母公司Ｚ控股公司為中心進行集團內部組織重整，因此變更公司名稱，從ＬＩＮＥ改為LY Corporation，涵蓋日本雅虎及ＬＩＮＥ等多家公司。

當年ＬＩＮＥ與日本雅虎整併結合案，引起日本社會輿論高度關注，原因是這兩家業者經營線上入口網站、網路通訊等數位平台業務，攸關數位產業經濟發展及民眾生活消費，本案整併結合有無壟斷市場疑慮？或有提升規模經濟的正面效益？日本公平會審理本案應否許可其整併結合，顯得極為慎重。

本案結合提供免費網路新聞服務，在日本國內每月約有百分之六十到百分之七十之需求者接受該新聞服務；此外尚有數家各提供百分之十到百分之二十使用率之競爭業者存在，需求者得任意選擇接受各家免費新聞服務，是以相關市場尚無實質限制競爭效果。

其次，本案結合藉由提供各項網路服務，得以收集消費者使用登錄之個資數據，可能有助於強化其經營數位廣告業務能力；但相對於其他競爭業者收集使用數據資料，本案整併結合當事人取得資料之特殊性、數量、範圍及收集頻率，並無占有競爭優勢地位。

本案結合受到關注的是，日本雅虎提供「Pay Pay」支付，ＬＩＮＥ提供「LINE Pay」支付，皆屬行動掃碼支付系統，其市場規模從二○一八年約一千五百億日圓，至二○一九年增加為五千億日圓，成長幅度超過三倍，二公司整併後有無壟斷電子支付系統效果？本案結合，二家公司掃碼支付業務，屬於競爭業者之水平結合型態；結合完成後，二家公司合計約有百分之六十市占率，位居業界第一。

本案結合，存在壟斷行動掃碼支付市場效果之疑慮，因此二家公司提出下列承諾預防及改善措施，獲得日本公平會許可結合：

一、自結合日起三年內，每年一次報告行動掃碼支付市場規模、結合當事人市場地位、競爭狀況等。

二、經營行動支付業務公司，設定加盟店手續費相關事項。

三、有關收集使用者個人資料數據之內容、利用數據方法等相關事項。

四、至結合實施日止及實施日起三年內，廢止及不得訂定附排他條件之加盟契約條款；但有正當理由，個別與日本公平會協議者，不在此限。

面對數位經濟全球化發展趨勢，ＬＩＮＥ與日本雅虎結合整併，除ＬＩＮＥ更名與集團內部組織重整外，對於我國數位產業市場有何影響？值得數位部與公平會密切注意。