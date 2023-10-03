潛艦洩密案 王立強2.0版？

最近國造潛艦洩密事件鬧得沸沸揚揚，藍綠立委互相指控，而且朝野雙方彼此提告以證清白，一時之間彷如一場羅生門，令人不知所以。

事情原由乃台灣前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君阻撓潛艇國造，並外洩潛艦機密資料給他國。馬文君則指曾收到郭介入潛艦國造的秘密錄音檔，送交國防部、國安、檢調單位卻無下文，並已前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗。

由於總統立委選舉在即，事關敏感，讓人不禁聯想到四年前的王立強事件。王自稱是中方前間諜，向澳洲尋求政治庇護，並於二一○九年十一月接受媒體訪問時稱中國派間諜介入台灣選舉，並指控當時的總統候選人韓國瑜受到北京控制，引發輿論關切，重創韓國瑜選情。檢調經過近四年調查，查無任何證據支持王立強所聲稱的「在台間諜網絡」；澳洲方面也拒絕王的政治庇護申請，稱王只是個說謊的詐欺犯。

至此，王立強共諜事件證明是烏龍一場，但其背後的主謀者迄今不明。蔡政府作為此事件的最大受益者，不置可否，不禁給人「此地無銀三百兩」的聯想。

因此這次的「馬文君事件」是否正如四年前「王立強事件」的翻版，乃是執政黨為了贏得選舉而對在野黨所做不實的「抹紅」指控？只能靜待日後司法證明。不過司法程序曠日廢時，等到真相釐清時選舉早已結束。而每逢選舉就操作中方介入的抹紅伎倆，實在是不足為取。

不過說到疑似軍事洩密事件，恐怕就不能不去討論執政黨國防委員會立委王定宇的言行。王立委在二○一九年三月臉書發文稱主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，卻在文中公開指出台灣自製潛艦構型將採「Ｘ尾舵」的3.0Ｂ版，可望在二○二四年三月首艘潛艦下水。王也曾在二○二○年六月在臉書公布中科院以「天弓二型飛彈」改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。更於二○一八年七月國防委員會赴法國東部機密考察時在臉書打卡，透露所參訪的法國「呂克瑟伊本」空軍基地。

王定宇的行徑，無疑就是台灣人所說的「放送頭」，既愛出風頭又大嘴巴，讓這種人留在國防委員會，也算是另類的「台灣之光」了。

間諜洩密事件攸關國家安全，但王立強已經證明是一場烏龍；馬文君是監督抑或洩密尚不可知；王定宇則有「蓄意放送」之嫌但蔡政府卻無視，亦未聞相關單位調查是否涉及洩密。所以執政黨到底是把國家安全當兒戲、選舉伎倆，還是嚴肅看待，只能交由人民自己去判斷了！