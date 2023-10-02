科技．人文聯合講座／一場大火 燒出當代公司治理核心

屏東明揚國際工廠大火導致員工與消防員嚴重傷亡，不僅肇事主因，公司治理也再度成為熱話題。事故發生前，明揚國際才剛發布營收和獲利創新高，要強化競爭力拓展海外市場，如今形象重創股價大跌，屏東縣政府亦公布該公司堆放嚴重超量的高易燃有機過氧化物，用以儲存的倉庫未與作業空間分離，亦未擬定消防防災計畫。員工安全、消安、風險應變、督導機制…都已呈現公司治理的缺失。

企業若只追求財務表現和獲利，輕忽對環境、社會及治理的重視，不善盡社會責任，一旦發生事故或弊端，不但損失慘重、須負法律責任，更會遭到投資人與消費者抵制。這也是為何ＥＳＧ已成為企業永續經營的關鍵指標，尤其要將ＥＳＧ的良善管理內化為企業文化。

ＥＳＧ的「Ｇ」指的是公司治理。九○年代美國能源巨擘安隆公司一連串財報數字造假的醜聞爆發後，公司治理快速引起全球重視，更多人理解完善的治理結構才能避免造假不實，確保企業真正的競爭力和永續力。

ＯＥＣＤ（經濟合作發展組織）發布的「公司治理原則」，是國際最受重視的指引文件，今年九月剛通過新修正的原則，包含要重視「確保有效的公司治理架構」、「保障股東權益，公平對待股東」、「機構投資人、證券市場及其他中介機構」、「落實董事會責任」、「資訊揭露及透明性」，到新增的「永續韌性」等六大面向。

值得關注的「永續韌性」原則篇章中，ＯＥＣＤ指出，董事要能引導公司將環境和社會的外部成本內化；負責公司決策的董事受託責任中，要包括建構出公司的治理框架；揭露與永續發展的相關資訊，應一致、可比較並可信賴，包括理性投資者在做出投資或投票決策時，會認為重要的回顧性和前瞻性重大資訊。

此外，公司治理框架應允許公司、股東和利益關係人之間進行溝通，就業務策略相關的永續發展事項交換意見，並評估哪些事項要被視為「重大事項」。公司治理框架也應確保董事會在履行其監督及領導決策、風險管理和內部監控系統等關鍵職能時，能充分考慮重大的永續發展風險和機會。

同時，公司治理框架應能考慮其他利害關係人的權利、角色和利益，並鼓勵公司、股東和利害關係人之間積極合作，創造能提供優質就業機會又有韌性的永續發展公司。

我國金管會已將ＯＥＣＤ公司治理原則納入重要政策，今年公布的「上市櫃公司永續發展行動方案」中，更將引領「企業淨零」、「深化企業永續治理文化」、「精進永續資訊揭露」及「強化利害關係人溝通」。其中值得企業關注的是，在二○二三年台灣上市櫃公司治理評鑑中，亦將「維護股東權益及平等對待」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」列為關鍵評鑑指標。

面對永續世代環境社會與經濟「共融發展」的典範轉移，ＥＳＧ已是企業能否永續經營的關鍵，公司治理尤其是核心功能。建構重視永續有韌性的治理框架，才能翻轉傳統追求獲利的企業經營模式，杜絕投機造假的行為，進而推展永續經營的企業文化。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）