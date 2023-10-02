台海衝突論 美動機何在

俄烏戰爭後美國不斷的宣傳，台海危機升高將危及世界經濟，部分西方主要國家基於國家利益，也立即加入鼓吹。美國白宮國安顧問蘇利文日前於受訪時再次強調，台海發生衝突對全球經濟將是災難，且數以千萬計的人將面臨軍事威脅。台海是美中衝突的重要著力點，當然要結盟採取一些行動，而台灣是這個同盟的要角。

全球化、供應鏈等都是一種連結，這本可雙赢，但一旦因激烈競爭到將可能取代對方，就可能會發動衝突，尤其是長期占優勢的美國。

過去美國為對抗蘇聯，與中國在經貿、科技等方面有過連結，近年來中國崛起後，美國反過來利用這些過去與對方連結的產物，企圖壓制中國而引發許多衝突；這就好像貌合神離的夫妻，彼此無法忍受對方的存在，但又無法完全脫鉤，就將過去關係的產物，拿來做針鋒相對的籌碼及武器。運用到地緣政治裡，經貿、移民、半導體、網路等都拿來當武器，台海衝突當然要當做籌碼，總統選舉也可作為美國國內爭取選票的凝聚工具。

就像當年抗蘇有北約一樣，反中抗中也必須有同盟；美國需連結台海附近主要國家如日、韓、澳、菲等國，但要連結這些國家需有連結劑，台海危機就是最好的連結劑。它不斷的鼓吹台海危機對周邊國家在生命財產、經濟、安全上的威脅，以此強化結盟，自認這是更有效率、更有效的手段。

其實，台海低成本衝突早已開始，衝突的手段與武器很多，有形和無形的都有；戰爭與和平的邊界線早已被消弭，新的鬥爭發生在網際網路、邊境管制、科技、供應鏈及經貿體系中。這些鬥爭如全面展開，也會影響人民的生計、生活及生命、財產，與武器戰的影響層面不會相差太多，受害者也從軍人變成包括平民，影響的人更多更廣。

台海危機是美、中、台三方交互作用的結果，受害最大的是台灣人民。美國口説關切台海危機，但卻以高姿態對話，一直都無顯著的成果。而台灣方面連對話都未積極設法去做，戰略以聯美嚇阻為主，危機無法降溫。

對百姓而言，最重要的是生命財產以及生計，人民本身也必須對國內外政治及兩岸關係有充分的認知與判斷，發揮強大的影響力，為本身的安全福祉盡一分力量。