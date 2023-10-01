韓 可擔第三方公正民調

民進黨執政七年多，貪腐弊案疑雲重重、進口蛋、錯誤能源政策、台電鉅額虧損連連、兩岸交流失靈，在野只要整合就會贏，但到底如何整合，還是很難取得共識。國民黨家大業大不當副手，郭台銘積極爭取連署總統提名，柯文哲堅持整合以「民調」為基準。筆者以為，整合「心服口服」是重中之重，如果民調高的一方卻只能當副的，選票恐怕很難轉移；郭的角色也應一併列入「民調整合」中。

二○○四年連宋配，民調低的連戰為正，民調高的宋楚瑜禮讓當副手，結果因「兩顆子彈」懸案輸給陳水扁。歷史無法驗證的是，當年若是「宋連配」，陳水扁是否還能「出奇」勝選？其實選舉（二○二四）落敗沒有關係，重要的是不要讓支持者心中留下遺憾與問號，那會是負責操盤手（特別是在野最大黨國民黨）的歷史責任。

「民調整合」某種程度代表的是正當性，以及讓被整合方心服口服的理由。連宋系出同源，挺宋者要支持連戰比較容易，藍、白基本上是不同族群，要把柯文哲的選票轉移給侯友宜（或郭台銘），卻不以民調為基準，如何讓柯粉或郭粉埋單？如果民眾黨或郭先生的支持者因此不願出門投票，在野立委選情也都會受到不利的影響。

事實上，柯辦拋出的並非「民調低的當副手」，而是「民調低的退選」，這有重大意義的差別。副總統沒有實權，而行政院長已經於一九九七年李總統任內修憲演變成「總統的幕僚長」，如果侯友宜民調低，大可先回任新北市長，待任滿後再接受挑戰；若是柯文哲民調低，那麼讓民眾黨成為國會各黨不過半的「關鍵少數」，其影響力也遠大於副總統一職。

但「民調整合」最大問題是到底要根據那一份民調，更重要的是誰擔得起柯辦口中的「第三方公正民調」？這也是整合，乃至於棄保的困境之一。目前檯面上柯、侯領先的民調都有，郭台銘也在積極爭取選票中，筆者相信親綠陣營也會做出與事實未必相符的民調，讓在野難以整合。

因此，這位舉辦「第三方公正民調」的人士，某種程度就是發起「政黨輪替大聯盟」的公道伯，既要有分量，又要在立場上受各方信任。左思右想，筆者認為韓國瑜前市長，是不做第二人想的人選，如果有在野那一方說「不信任韓國瑜」，那就是把韓粉拒之門外，大概也就不用選了。

早在二○二一年，筆者在聯合報提出「藍白合 誰帶頭衝鋒？」概念，這不是什麼真知灼見，而是用刪去法之後，「民調整合」是唯一可能的方式。離明年一月選舉已經快要進入倒數一百天的黃金時期，藍白和（合）萬萬不可變成「藍白拖或夾腳拖」（引自黑白集）！