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柯 欲比民調的三多算計

聯合報／ 鄭紹成／文化大學國貿系副教授（台北市）

明年總統大選若是今天投票，依各家民調最新數據，勝選者絕對是賴清德。但這也會是又一位相對「多數」的少數支持率當選人，因為在野主要參選人選票加總有可能超過賴清德。也因此，藍白合議題才會被熱議。

首先，柯文哲想衝高民意支持率成為總統當選人，但依據民調也可看出近半年來其努力未果，缺乏獨立當選之實力。柯在沒有當選可能，卻仍繼續參選、拉低在野當選機率的情勢下，獨立參選到底結果就是讓「民進黨繼續執政」；唯若可「衝高民眾黨政黨票，增加民眾黨不分區委員席次」，柯的一人黨就獲得充足的生存養分，四年後徐圖下次大選，此為柯參選最基本「勝算」之一。

其次，若柯參選的目標只為民眾黨的不分區委員，而不在乎其掛在口中的「聯合政府」理念，那「藍白合」就無可能。但隨投票日期接近，可看出柯絕對不只有「爭取民眾黨立法委員席次」的參選目標而已，預期民眾黨能在部會職位有所著墨，就是其最近一周針對藍白合發言的言外深意。

第三，柯體認民眾黨缺乏充沛從政黨員，初期倡議「聯合政府」看來雄圖壯志，其實是不得不為的政治妥協語言。因此，柯近來頻對藍白合發言，也代表其內心急迫感的困獸之鬥，從內部會議「這是哪門子合作」、公開發言「藍白一定合」、發言人直接拋出「藍白合用民調決勝，輸者退選」，在在都表示柯體認其無獨立勝選的可能，但又不甘於未來只能當一個陽春黨主席，帶著幾個黨籍立委開黨團會議，指點台灣江山。

第四，柯對於藍白合的頻頻表態，有甚多柯的支持者也在網路表示「侯柯配就寧可投賴清德」，因而藍白合選票無法「一加一大於二」實屬必然。若柯真當主帥，當選後該黨真有充足的執政黨員嗎？柯粉心知肚明。畢竟國民黨仍有地方執政優勢和眾多從政黨員，至少在政黨輪替後，不必浪費眾多「高薪實習生」的學習成本。

孫子兵法：多算勝，少算不勝，而況無算乎！柯文哲的藍白合困獸之鬥，強調「政治理念合」與不是「政治分贓」說，反面解釋就是柯喊話談判的真實內心世界：「希望國民黨有所退讓，民眾黨能在部會首長席位多有斬獲。」也顯示柯內心算計的目標，歸根究柢就是三多：「黨籍委員多、從政官員多、未來勝選機會才會多。」因而，以民調論誰出線之議，擁有眾多地方資源和縣市長的國民黨豈會苟同？藍白是否會合？如何合？就看國民黨高層如何面對了！

國民黨 民調 賴清德

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