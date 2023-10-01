名家縱論／油價波動與能源價格政策

開年以來國際原油價格大幅波動，以ＷＴＩ為例，由年初的每桶七十六點八美元下跌到三月十七日的低點六十七點六美元。四月三日暴增至八十點三五美元，但隨即一路下跌到六月廿七日的六十七點六美元。之後強勢上漲到九月廿八日的九十二點○六美元。本文分析此段期間油價漲跌的原因並檢討國內相關的能源價格政策。

油價下跌

主因為世界景氣趨緩，造成原油供過於求，庫存顯著增加。以美國為例，由年初的四三九點六百萬桶增為四八一點二百萬桶，增幅九點五％。

油價先升後跌

為支撐油價，ＯＰＥＣ＋繼去年十月宣布減產兩百萬桶後，今年四月再宣布自五月到年底再減產一一五點七萬桶，當日油價即暴漲至八十點三五美元，但之後一路回跌到六十七點六美元，主要原因有二：一、ＯＰＥＣ＋宣布減產後的配額和其四月實際產量相差無幾，其情況與去年十月的減產協議相同，無助改善市場供過於求情勢。二、同時期期貨市場的淨多單亦大幅減少，由二二七點六千口減為一三八點四千口（一口為一千桶）。

油價大幅上漲

油價由六十七點六美元強勢上揚到九十二點○六美元。主要原因亦有二：一、六月沙烏地宣布將自七月起，每天再進一步減產一百萬桶原油。俄國也自願減產五十萬桶／日。ＯＰＥＣ＋並宣布其減產措施的期限將由今年底延長至明年底。市場由供過於求轉變為供不應求。二、期貨市場進多單大增由一三八點四千口增為三二八點四千囗。

相關能源價格政策

根據美國能源資訊署九月預測，今年第三、四季全球原油供給短缺，故年底前油價仍將堅挺。明年則因原油需求可能會因世界景氣復甦而成長。又如前所述，ＯＰＥＣ＋減產協議將持續到明年底，將能支撐油價。但因各國利率仍在歷史高檔，且年初美國財政部開始對外國人購買美國商品ＥＴＦ課徵十％的高稅率，都有助於抑制期貨市場的多頭炒作，油價可望不再狂飆，每桶一百美元左右應屬相對高點。

除油價波動影響國內油價，也因我國近九十九％的天然氣是以液化天然氣的型態進口，其中長約占七成，現貨市場占三成。長約的ＬＮＧ價格與原油價格連結，故原油價格上漲將帶動天然氣價格上漲。

但政府基於政策考量，限制中油公司合理反映其油品價格及氣價。中油公司去年虧損達二一二三億元，主要是因其為補貼台電等發電業，對天然氣的價格補貼高達兩千四百億元。今年中油原預估虧損將可低於三百億，如今油價已上漲到每桶九十三美元，全年虧損勢必高於預期。若無中油補貼，去年台電的虧損將由帳面的二六七五億元增加為四六八五億元，並使其每度的燃氣發電成本由台電會計上的每度三點五元增為五點三元。今年台電預估將續虧兩千億元，將造成未來電價持續上漲的壓力。

政府為避免台電淨值轉為負數，去年及今年分別對台電增資一千七百億及一千億元。對中油則尚未核准增資，而是改用ＩＦＩＲ會計準則，並透過資產重估的做帳方式處理。因實際上並無資金進入，若有資金需求只能舉債，負債比已達九十％的中油，未來舉債成本將大增。

政府以發行公債方式對台電或中油公司增資以避免其破產，不符使用者付費原則，也影響節能減碳，且將債留子孫。根本之道是油電氣價格合理反映成本而不予補貼，並宜務實修改能源轉型政策。

（作者為中央大學管理講座教授）