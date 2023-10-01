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8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

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星期透視／金牌和眼淚

聯合報／ 戴遐齡

杭州亞運開幕首兩日，楊勇緯及連珍羚兩位柔道選手，即贏得金牌！看到他倆在場上留下光榮的淚水，曾經身為運動員的我，實能深刻地感受到那種複雜的情緒。

在那喜極而泣的淚水背後，有多大的壓力，多少歲月的苦練、多少失敗的挫折，又有多少的傷痛、責難和辛酸！二位選手優異的表現和淚水，隨著頒獎台上奧會會旗冉冉上升，奪冠過程在電視螢幕前的放送，加上國旗歌的音樂，著實為台灣這次參賽選手們打了一劑強心針，感動和激勵所有民眾和選手們！

在我看來，這二面金牌意義重大，它似乎意味著中華選手突破「恐日病」的困擾！若其他的項目也能破除心理障礙，以台灣選手的實力，必能有亮眼的好表現。果不其然，隨後李智凱、許皓鋐、許育修與莊吉生等皆紛紛傳出捷報，想必接下來會有更多的金牌和獎牌入袋！

許多長期接受嚴格訓練，默默努力的運動員，將獲得實現自我的喜悅，而中華隊將可望躋身亞洲體育強國之列！

體育是一個國家軟實力，也是綜合實力的重要指標。此由台灣在棒球、跆拳道等運動項目中，因長年累積相當多勝利經驗與相關資源，而逐漸形成了另類的「護國神山」，擁有在世界體壇上難以取代的重要地位，或可見一二。

在我們為運動員喝采，為國家在世界舞台嶄露頭角高興之餘，似應想想如何協助運動員不斷創造佳績，持續精進國家競爭力。

然要厚實並發展國家體育實力，必兼顧競賽、訓練、運科和管理四大層面，有規畫的挹注更多資源，研發精進運動科學相關知識，培育優秀選手，提供其接受專業訓練、移地訓練，參與國際比賽的機會，以賽代訓，累積經驗提升戰力。

相信許多運動員都有體悟，心理素質是維持穩定表現爭取佳績的重要關鍵。

現代科學家發現，這種心理韌性是可以培養的，猶如樂觀者，可以迅速在逆境中，將挫折轉變成另一個機會。因此，透過更多大型比賽，累積傑出表現的經驗，將有助保持恆定的心態，不受任何失敗沮喪想法牽引，創造佳績獲得勝利。

綜合看來，由國家爭取舉辦大型世界級的賽事，不失為發展體育擴展國際化視野，又有助於運動員獲取勝利經驗的良方。二○一一年，台北市郝龍彬市長、丁庭宇副市長，以及體委會、教育部，共同爭取二○一七世界大學運動會，其目的便在於此。當時除了讓世界看到「台灣」，意在創造「主場優勢」，提供中華隊選手擁有更大信心，累積成功經驗的機會。

而事實證明，中華隊甚至超越原先預計獲得廿五面金牌的目標，獲得廿六金、卅四銀、卅銅，總計九十面牌，也再度帶動起一波民眾熱愛運動的風氣，以及對體育發展的關注。

由此可見，未來政府若能爭取更多主辦世界級賽事，提供自己國家選手臨場訓練和獲取成功經驗、累積信心的機會，應是台灣發展體育厚實國力，提升全球競爭力的一大選項。

（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）

運動 體育 金牌

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