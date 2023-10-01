快訊

8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大屋頂下／入陸融合vs.隔岸融合 脫鉤難 兩岸去風險化

聯合報／ 黃年

兩岸關係有三大槓桿：軍事、政治、經濟。

其中，政治最重要。兩岸若不能建立一個和平競合的共同政治基礎，經濟或許可填充口袋但未必能成就心靈契合，軍事推至終極更是相互毀滅。

九月，一方面共軍的機艦繞台行動不斷演出破紀錄的規格，顯示軍事面的「硬的更硬」；另一方面又公布「建設福建兩岸融合發展示範區」方案，顯示經濟面的「軟的更軟」。

先看軍事面。從中共的視角來看，機艦繞台究竟要推升到什麼高度及強度才有效果？如果畢竟只能「繞而不戰」，就給有些人看成了只是窗外的幾隻麻雀；但倘若是真的就發動武統，要不要試探中國會不會遭遇「開除地球球籍」（毛澤東語）的風險？難道兩岸關係永遠只能靠機艦繞台來維持？又要繞到何年何月？這豈不正好印證了中共對台策略的失敗。

再看經濟面。借箸代籌，其實「經濟脅迫」（economic coercion）是中共對台灣最具威脅的工具。養，套，殺。例如，台灣出口總值，中國占比可達四十％以上，順差則可逾一千五百億美元；中共只要在此下手，並從停斷ＥＣＦＡ開始，即可重創台灣。

但是，中共對使用「經濟脅迫」到何種程度顯然十分猶豫，以致出現了明顯自相矛盾的操作。

例如：一方面發動貿易壁壘調查，甚至將公布調查結果的最後日期訂在二○二四年一月十二日（台灣大選前一天），似在展現攤牌的決志；另國台辦對商務部正在進行中止ＥＣＦＡ的研究，更公開表示「支持」。這些皆在顯示較大力度的「經濟脅迫」似是山雨欲來。

但是，與此同時，另一方面又推出了「福建兩岸融合發展示範區」，卻在展現「經濟融合」的更積極企圖。

於是，國台辦支持停斷ＥＣＦＡ的研究，與國務院宣示福建融合發展示範區，顯然自相矛盾。

停斷ＥＣＦＡ，是對台灣主體的攻擊，福建融合發展區則主要是在籠絡金馬兩邊緣地域。停斷ＥＣＦＡ，是要對整體台灣產生壓力，福建融合發展區則是針對個體台灣人的示惠。一個對主體、對整體加壓；一個對邊緣、對個體示惠。矛盾立現。

其實，福建兩岸融合發展示範區，即是平潭綜合實驗區的放大，而平潭實驗區就是中共「兩岸融合發展」的第一塊試驗田。十餘年來，平潭的成效不如預期，今後福建的成效亦可預期不會有什麼奇蹟。

因為，中共當下操作的「融合發展」是想用經濟誘因將一些台灣人「移植」到大陸，變成中共想像的「中國人」，此路徑可謂「入陸融合」。但如前所述，這些「移民」大體上是「邊緣／個體」，其移動效應不可能影響台灣的「主體／整體」。

中共若想促進「融合發展」，其實是應使生活在台灣本土的台灣人對中國議題維持參與感，在中華民國體制下，促使支持「與中國大陸和平友好競合」的民意能夠在民主選舉體制中勝出，以期塑造一種「隔岸融合」，這才可能促進台灣「主體／整體」與大陸的「心靈契合」。

「隔岸融合」是燒餅，是主體與整體；「入陸融合」只是芝麻，是邊緣與個體。棄燒餅，撿芝麻，豈非矛盾？

綜上所論，機艦繞台升級再升級，卻不能攤牌開戰，這是軍事的侷限；平潭放大成福建，芝麻也不能變成燒餅，這是經濟的侷限。因此，可以進入本文的主旨：兩岸槓桿，政治最重要。亦即，必須建立一個兩岸能藉以和平競合的共同政治基礎。

眾所共見，兩岸當下的重中之重是必須化解台獨的問題。化解台獨的主要路徑，則是要使台灣人相信中華民國在兩岸有路可走，並願意支持及追求這條路徑。但若台灣人覺得中華民國在兩岸中受盡屈辱且無路可走，則社會上輕視中華民國的氛圍就會不斷漫溢，轉化成「懼統容獨」的主體民情。

由此可知，「打壓台獨」與「維持中華民國」是兩個不同的概念與操作。中共應當知道，不是只有台獨對中國懷有敵意，其實多數台灣人也對兩岸關係仍存疑懼。所以，只打壓台獨，不能穩定台灣的人心；維護中華民國，始能引導台灣人在台獨以外作出更合情理的民主抉擇。

因此，欲以福建示範區的「入陸融合」來穩固兩岸關係，即不如以中華民國為「隔岸融合」的兩岸平台。

台灣人若在中華民國體制下，能夠在兩岸感受到尊嚴與安全，有幾人願以台獨和十四億中國人搞得水火不容？

基於這樣的思維，本文以為，兩岸的共同政治基礎應當是：「定錨中華民國／共構和平競合」。

或有人認為，此議未必能長久，但這卻可能是當下使情勢不再無底線惡化的唯一途徑。亦即，從「目的論」走向「過程論」。

若借用流行的新聞用語，此一共同政治基礎有兩個主要思考：一、脫鉤難。二、兩岸去風險化。

脫鉤就是台獨，就是一刀兩斷，這是兩岸不可能辦到的。中共當然視台獨為水火不容，賴清德也正忙著去除「務實台獨工作者／台獨金孫」的政治黥面。兩岸不脫「鉤」，這個「鉤」就是中華民國與中華民國憲法。

去風險化，就是用中華民國「鉤」住兩岸。台灣不搞台獨，給中共去風險；中共維持中華民國，給台灣去風險。

如此就可「定錨中華民國／共構和平發展」。也就不必妄求「移植入陸融合」，只須「守住中華民國隔岸融合」即可。

如何建立此一和平競合的兩岸共同政治基礎？路徑在回復「九二共識／一中各表」。

九二共識原本就曾被稱作「兩岸共同政治基礎」，甚至被稱作「兩岸定海神針」。後來因中共為打壓蔡英文政府，壓制了「一中各表」，九二共識遂在台灣成為政治詛咒。

但由於「九二共識」存有「一中各表」，因此仍應是「定錨中華民國／共構和平競合」的依托。又因九二共識可謂毀於中共的壓制「一中各表」，則若欲回復九二共識，亦理應由中共回復九二共識的完整面貌。

中共應當透過某種形態重申，海基會的「第八方案」（一中各表）是九二共識原始組成元素，以此交由賴清德及民進黨作出回應。民進黨若接受了此一闡釋，即表示願在「一中各表」下與對岸恢復互動；但若繼續反對包含了海基會第八方案的九二共識，即表示其反對一中各表，主張台獨。

「九二共識／一中各表」已成測驗是否台獨的度量衡工具。就此攤牌，雙方把話說清楚了，各自的責任也就一清二楚了。

如果中華民國有路可走，還有誰來寵愛「台獨金孫」？

中共 台獨

延伸閱讀

NBA／中華民國國旗披風上身 魔獸喊話：太想念台灣了

李文忠籲當局 有機地接受中華民國圖騰、記憶及感情

北市國慶升旗後辦慢跑 蔣萬安：國慶焦點就是中華民國

參加各省市「侯援會」 侯友宜：中華民國旗幟屹立不搖

相關新聞

柯 欲比民調的三多算計

明年總統大選若是今天投票，依各家民調最新數據，勝選者絕對是賴清德。但這也會是又一位相對「多數」的少數支持率當選人，因為在...

韓 可擔第三方公正民調

民進黨執政七年多，貪腐弊案疑雲重重、進口蛋、錯誤能源政策、台電鉅額虧損連連、兩岸交流失靈，在野只要整合就會贏，但到底如何...

名家縱論／油價波動與能源價格政策

開年以來國際原油價格大幅波動，以ＷＴＩ為例，由年初的每桶七十六點八美元下跌到三月十七日的低點六十七點六美元。四月三日暴增...

星期透視／金牌和眼淚

杭州亞運開幕首兩日，楊勇緯及連珍羚兩位柔道選手，即贏得金牌！看到他倆在場上留下光榮的淚水，曾經身為運動員的我，實能深刻地...

大屋頂下／入陸融合vs.隔岸融合 脫鉤難 兩岸去風險化

兩岸關係有三大槓桿：軍事、政治、經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。