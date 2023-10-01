大屋頂下／入陸融合vs.隔岸融合 脫鉤難 兩岸去風險化

兩岸關係有三大槓桿：軍事、政治、經濟。

其中，政治最重要。兩岸若不能建立一個和平競合的共同政治基礎，經濟或許可填充口袋但未必能成就心靈契合，軍事推至終極更是相互毀滅。

九月，一方面共軍的機艦繞台行動不斷演出破紀錄的規格，顯示軍事面的「硬的更硬」；另一方面又公布「建設福建兩岸融合發展示範區」方案，顯示經濟面的「軟的更軟」。

先看軍事面。從中共的視角來看，機艦繞台究竟要推升到什麼高度及強度才有效果？如果畢竟只能「繞而不戰」，就給有些人看成了只是窗外的幾隻麻雀；但倘若是真的就發動武統，要不要試探中國會不會遭遇「開除地球球籍」（毛澤東語）的風險？難道兩岸關係永遠只能靠機艦繞台來維持？又要繞到何年何月？這豈不正好印證了中共對台策略的失敗。

再看經濟面。借箸代籌，其實「經濟脅迫」（economic coercion）是中共對台灣最具威脅的工具。養，套，殺。例如，台灣出口總值，中國占比可達四十％以上，順差則可逾一千五百億美元；中共只要在此下手，並從停斷ＥＣＦＡ開始，即可重創台灣。

但是，中共對使用「經濟脅迫」到何種程度顯然十分猶豫，以致出現了明顯自相矛盾的操作。

例如：一方面發動貿易壁壘調查，甚至將公布調查結果的最後日期訂在二○二四年一月十二日（台灣大選前一天），似在展現攤牌的決志；另國台辦對商務部正在進行中止ＥＣＦＡ的研究，更公開表示「支持」。這些皆在顯示較大力度的「經濟脅迫」似是山雨欲來。

但是，與此同時，另一方面又推出了「福建兩岸融合發展示範區」，卻在展現「經濟融合」的更積極企圖。

於是，國台辦支持停斷ＥＣＦＡ的研究，與國務院宣示福建融合發展示範區，顯然自相矛盾。

停斷ＥＣＦＡ，是對台灣主體的攻擊，福建融合發展區則主要是在籠絡金馬兩邊緣地域。停斷ＥＣＦＡ，是要對整體台灣產生壓力，福建融合發展區則是針對個體台灣人的示惠。一個對主體、對整體加壓；一個對邊緣、對個體示惠。矛盾立現。

其實，福建兩岸融合發展示範區，即是平潭綜合實驗區的放大，而平潭實驗區就是中共「兩岸融合發展」的第一塊試驗田。十餘年來，平潭的成效不如預期，今後福建的成效亦可預期不會有什麼奇蹟。

因為，中共當下操作的「融合發展」是想用經濟誘因將一些台灣人「移植」到大陸，變成中共想像的「中國人」，此路徑可謂「入陸融合」。但如前所述，這些「移民」大體上是「邊緣／個體」，其移動效應不可能影響台灣的「主體／整體」。

中共若想促進「融合發展」，其實是應使生活在台灣本土的台灣人對中國議題維持參與感，在中華民國體制下，促使支持「與中國大陸和平友好競合」的民意能夠在民主選舉體制中勝出，以期塑造一種「隔岸融合」，這才可能促進台灣「主體／整體」與大陸的「心靈契合」。

「隔岸融合」是燒餅，是主體與整體；「入陸融合」只是芝麻，是邊緣與個體。棄燒餅，撿芝麻，豈非矛盾？

綜上所論，機艦繞台升級再升級，卻不能攤牌開戰，這是軍事的侷限；平潭放大成福建，芝麻也不能變成燒餅，這是經濟的侷限。因此，可以進入本文的主旨：兩岸槓桿，政治最重要。亦即，必須建立一個兩岸能藉以和平競合的共同政治基礎。

眾所共見，兩岸當下的重中之重是必須化解台獨的問題。化解台獨的主要路徑，則是要使台灣人相信中華民國在兩岸有路可走，並願意支持及追求這條路徑。但若台灣人覺得中華民國在兩岸中受盡屈辱且無路可走，則社會上輕視中華民國的氛圍就會不斷漫溢，轉化成「懼統容獨」的主體民情。

由此可知，「打壓台獨」與「維持中華民國」是兩個不同的概念與操作。中共應當知道，不是只有台獨對中國懷有敵意，其實多數台灣人也對兩岸關係仍存疑懼。所以，只打壓台獨，不能穩定台灣的人心；維護中華民國，始能引導台灣人在台獨以外作出更合情理的民主抉擇。

因此，欲以福建示範區的「入陸融合」來穩固兩岸關係，即不如以中華民國為「隔岸融合」的兩岸平台。

台灣人若在中華民國體制下，能夠在兩岸感受到尊嚴與安全，有幾人願以台獨和十四億中國人搞得水火不容？

基於這樣的思維，本文以為，兩岸的共同政治基礎應當是：「定錨中華民國／共構和平競合」。

或有人認為，此議未必能長久，但這卻可能是當下使情勢不再無底線惡化的唯一途徑。亦即，從「目的論」走向「過程論」。

若借用流行的新聞用語，此一共同政治基礎有兩個主要思考：一、脫鉤難。二、兩岸去風險化。

脫鉤就是台獨，就是一刀兩斷，這是兩岸不可能辦到的。中共當然視台獨為水火不容，賴清德也正忙著去除「務實台獨工作者／台獨金孫」的政治黥面。兩岸不脫「鉤」，這個「鉤」就是中華民國與中華民國憲法。

去風險化，就是用中華民國「鉤」住兩岸。台灣不搞台獨，給中共去風險；中共維持中華民國，給台灣去風險。

如此就可「定錨中華民國／共構和平發展」。也就不必妄求「移植入陸融合」，只須「守住中華民國隔岸融合」即可。

如何建立此一和平競合的兩岸共同政治基礎？路徑在回復「九二共識／一中各表」。

九二共識原本就曾被稱作「兩岸共同政治基礎」，甚至被稱作「兩岸定海神針」。後來因中共為打壓蔡英文政府，壓制了「一中各表」，九二共識遂在台灣成為政治詛咒。

但由於「九二共識」存有「一中各表」，因此仍應是「定錨中華民國／共構和平競合」的依托。又因九二共識可謂毀於中共的壓制「一中各表」，則若欲回復九二共識，亦理應由中共回復九二共識的完整面貌。

中共應當透過某種形態重申，海基會的「第八方案」（一中各表）是九二共識原始組成元素，以此交由賴清德及民進黨作出回應。民進黨若接受了此一闡釋，即表示願在「一中各表」下與對岸恢復互動；但若繼續反對包含了海基會第八方案的九二共識，即表示其反對一中各表，主張台獨。

「九二共識／一中各表」已成測驗是否台獨的度量衡工具。就此攤牌，雙方把話說清楚了，各自的責任也就一清二楚了。

如果中華民國有路可走，還有誰來寵愛「台獨金孫」？