宋楚瑜大度能再重現？

民調顯示，總統大選情勢，藍白合，可勝；藍白分，必敗！非綠選民目前最焦慮的是：時不我予，整合何其慢？離大選日只剩三個多月，若要下架民進黨，藍白不能不合作，為何智商高人一等的在野陣營總統參選人，不明此理，仍躊躇不前，空待時光蹉跎？

二○○四年，時為親民黨主席的宋楚瑜，與國民黨中央盡釋前嫌，組成國親聯盟，宋並與國民黨主席連戰搭檔參選中華民國總統，聲勢看漲。但因發生「兩顆子彈」事件，結果以○點二二八％的些微差距，輸給尋求連任的陳水扁。姑且不論往後宋楚瑜的作為如何引起爭議，但當時他顧全大局、相忍為國，願意屈居副手的果斷決定，確實令人敬佩。

柯文哲目前的支持度雖與侯友宜互有高下，但民眾黨根基尚淺，組織結構鬆散，要能成長壯大需要更多的時間。在政黨發展的道路上，柯文哲和民眾黨可謂來日方長。此時柯若能仿效宋楚瑜顧全大局，退居副手，和侯友宜搭檔競選，如果獲勝，下架民進黨，柯必會在歷史上留下令名；對民眾黨的長遠發展，也必大有幫助。一旦「侯柯配」成形，郭台銘能不知難而退嗎？在野陣營的整合，豈不水到渠成。

退一步海闊天空，高智商的柯文哲，只在一念之間，盼深思！