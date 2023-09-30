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民調當唯一標準 難促成藍白合

聯合報／ 蕭思源／自由業（苗栗市）

中秋月圓之夜，仍難見藍白整合可能。藍白到底能不能合？要怎麼合？看起來雙方即使有合的意願識，但對於合的方式顯然還沒展開具體討論。

柯陣營強調，整合是理念上的整合，不是權力與職位分配的整合，甚且在中秋日還公開喊話，要求藍白都同意經公正第三方做民調，贏者代表在野陣營出馬參選二○二四總統，輸者則無條件退出選局。喊價看似很合理、合乎公平原則，但明眼人也可看出，柯陣營的理念整合說太過籠統，用如此放話提出民調論勝敗欲逼國民黨接受，反而會有藍白合破局之虞。若藍白合不成，責任豈不在藍營？柯陣營既已開出藍白整合條件，恐怕將來也讓自己少了轉圜的空間。

若要藍白合，其中一方勢須有所退讓；當然，代表在野陣營參選總統者必然也要有最高的民調支持度。只是，民調絕非反映真實民意，除了做民調者須客觀公正外，還要注意不願表態選民的意向，更要注意受訪者其中可能有非支持藍白整合選民的意見。換言之，以民調為唯一標準太過於草率，也無法真正促成藍白合。

更何況，藍白各有其主體性，除了選總統也要選立委，總統、立委選情互有拉抬關係，政黨票決定不分區立委席次，總統選局藍白任一方退讓必然都會有為難之處，必須為對方設想才有整合的可能。時間早已不站在在野陣營這邊，能愈早談定整合愈好，否則壓力只會愈來愈大。

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