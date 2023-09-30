藍白想合 切忌整碗端去

距離選戰決戰時刻愈來愈近，攸關勝負的關鍵也愈來愈緊要。依目前選戰態勢，如果是四腳督，那麼賴清德是穩操勝算；但若藍白合，則在野陣營還有機會扳倒執政黨。隨著時間的迫切，在野能否推出什麼樣的組合，也考驗各決策者的智慧。

根據選戰發展，藍白雙方都有聯合的意願，但要怎麼推，歧見仍大。國民黨認為自己是第二大黨，地方首長又大多是藍營地盤，何況侯友宜聲勢正逐步爬升中，理應是「侯柯配」；然而民眾黨卻認為，柯文哲的優勢是能吸引年輕人，柯又是媒體寵兒，能獲得更多的游離票，「柯侯配」更能發揮關鍵的勝選作用。情勢發展與目前政黨大小無關，也因此近期雖傳出：「柯文哲在黨政會報上，對藍白合議題大罵『去死吧』？」使藍白合能否成形，蒙上陰影。還好快嘴的柯文哲並未將此議題說死，他在另一場藍營場合公開表示「放心好了，最後一定會合的」，可見雙方還有議論空間。

其實，藍白雙方的戰略目標一致，都是要下架民進黨，既然如此，要能搶到大位才是關鍵，至於其他權力分配細節就在其次了，雖然聰明的柯文哲認為：若直接赤裸裸講權位分配，將很難得到人民的支持。然而政治發展的理論，「分配」是必經的階段，因此政治學者阿爾蒙會以危機作為政治分配的途徑。一九八九年戴克拉克就任南非總統，但是一九九三又肯出任曼德拉總統的副總統之一，贏得政壇佳話。筆者無意暗示大位輪流做，但是權力適當的分配，卻也是解決藍白雙方能否契合的關鍵；至於實際運作，則要看雙方智囊與當事者的氣度了。

我們經常會以「合則兩利」來期勉雙方，而不要如蘇軾所言「合則留，不合則去」的情況，這樣也將違背大多數人民的期望。網路有一故事說，某個國家森林內有一頭「雙頭鳥」，兩個頭相依為命，遇事商量，飲食協商，避免吃多傷身；哪知有天其中一個「頭」出奇想要吃毒草，雙方爭執不下，於是各吃各的，結果「雙頭鳥」因吃多了毒草而身亡。政治體系資源本就有限，分配的藝術才是解決爭執可行的途徑，不要一方整碗端去，那才是藍白合破局的最大傷害。