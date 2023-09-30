恐吃問題蛋 國防部須硬起來

近日民代踢爆國防部近半數蛋源來自巴西進口蛋盤商台農蛋品負責人旗下三家畜牧場。國軍除了保家衞國外，還要救災，吃過剩農漁產品，如今連巴西問題蛋也要國軍吃？國軍真是最弱勢的消費者，國防部須硬起來。

事件爆發後，國防部緊急停止牧場供應蛋品，陸軍後勤部發言人坦言，三家畜牧場供應蛋幾乎都已吃下肚，並指出，國防部是跟農業部遴選的四大畜牧團體簽「吃國產蛋」合約，而台農蛋品的畜牧場是四大畜牧團體下轄單位，若真的吃到巴西蛋，最嚴重將「終止合約」。

不過，終止合約是最嚴重的嗎？國防部必須硬起來，國防部簽的約是「吃國產蛋」，若確認後不是國產蛋而是巴西蛋，為國軍供蛋的相關畜牧團體即已違約，除了解約，更要求償及懲罰性賠償金；其次，也應要求農業部道歉及給國軍公道，國軍長期為農業單位解決農產品過剩最忠實的善後部隊，如今與依農業部遴選的幾個畜牧團體簽約「吃國產蛋」，竟然有可能變成「巴西蛋」，有欺騙國軍之嫌，也顯示農業部遴選不實又疏於查核把關，把國軍當成工具人，一旦屬實，農業部不該道歉負責嗎？

近年來缺蛋時曾傳出國軍伙食要減少供應，如今又疑似以巴西蛋洗白成「國產蛋」，有事要國軍站第一線，沒事也要國軍吃過剩農產品、問題蛋，更要大砍國軍退休俸，這是曾說要當國軍靠山的蔡政府應有之作為嗎？