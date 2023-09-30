快訊

全台衛所醫師荒惡化 苗栗、雲林首當其衝

小犬颱風下周影響台灣 專家指1關鍵：甚至可能直撲而來

憂政府可能關門…道瓊下跌158點 史指、那指創今年最糟單月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜警拍門 誰敢揭發未爆蛋

聯合報／ 林清汶／世新大學法律系兼任副教授（台北市）

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部日前還赴台北市中正二分局提告謝男妨害名譽；警方認為事涉及食安影響重大，立刻鎖定臉書ＩＰ，八小時內火速將其帶回派出所偵查；警詢查證時，謝男強調照片是真絕無造假，為證明清白，主動交付發文手機以供鑑定。

依刑法第一六九條第一項：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」據此，行政機關首長如無查證即率而提出刑事告訴，恐涉及誣告。試問，一旦受害人證明「臭綠蛋」事件屬實，進而對首長提出「誣告」告訴，檢調機關辦不辦？會比照本件迅速於半夜查辦？

雞蛋事件已引起全國民怨沸沸揚揚、舉國譁然，最高行政首長及農業部不思反省，深究查明事實真相，卻以散布「假消息」、「妨害名譽」等事由，快速提出刑事告訴，檢調機關亦快速配合偵辦，圖防止事件擴散。但這將引發寒蟬效應，因類似「臭蛋」事件並非個案，試問，爾後還有誰敢再舉發類似事件？即使特別預先錄影查看雞蛋是否有問題，恐又被誣指為自導自演，讓警察夜裡登門拜訪。

雞蛋事件政府浪費公帑，農業部涉及唆使標示不實期限，國外進口雞蛋市場流向不明，有無流入國軍、學校等場域？政府並沒有合理交代，但各項事證劍指政府欠缺行政效能與怠惰，且有人謀不臧、圖利特定廠商之嫌，又是誰破壞了民眾對政府的信任？連最基本的食安都無法做好管理調度，卻拿小眾百姓開刀，藉以殺雞儆猴。民進黨政府此舉，無非在維護選情罷了，司馬昭之心，全國人盡知。

國民

延伸閱讀

警方火速逮捕爆料臭蛋民眾 侯友宜：害怕失去政權的政府該下台

政府查「綠色雞蛋」指假訊息造成寒蟬效應 蔣萬安：要以比例原則

【重磅快評】只許將軍喊紅諜 不容百姓貼綠蛋

民PO臭蛋遭農業部告 郭台銘：綠抹殺言論自由

相關新聞

三班護病比 應盡速立法

近來護理人員薪資、勞動條件等議題受到重視，從公聽會到各團體皆提出不同訴求，各總統參選人亦紛紛提出相關政見。因應高齡化社會...

藍白想合 切忌整碗端去

距離選戰決戰時刻愈來愈近，攸關勝負的關鍵也愈來愈緊要。依目前選戰態勢，如果是四腳督，那麼賴清德是穩操勝算；但若藍白合，則...

民調當唯一標準 難促成藍白合

中秋月圓之夜，仍難見藍白整合可能。藍白到底能不能合？要怎麼合？看起來雙方即使有合的意願識，但對於合的方式顯然還沒展開具體...

宋楚瑜大度能再重現？

民調顯示，總統大選情勢，藍白合，可勝；藍白分，必敗！非綠選民目前最焦慮的是：時不我予，整合何其慢？離大選日只剩三個多月，...

改革消防制度 唯有人事一條鞭

屏東高爾夫球工廠爆炸案，造成十人死亡，其中四位消防員殉職，引發各方檢討與建議。但大部分是探討人力欠缺、裝備與資訊不足，乃...

半夜警拍門 誰敢揭發未爆蛋

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部日前還赴台北市中正二分局提告謝男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦