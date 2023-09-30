半夜警拍門 誰敢揭發未爆蛋

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部日前還赴台北市中正二分局提告謝男妨害名譽；警方認為事涉及食安影響重大，立刻鎖定臉書ＩＰ，八小時內火速將其帶回派出所偵查；警詢查證時，謝男強調照片是真絕無造假，為證明清白，主動交付發文手機以供鑑定。

依刑法第一六九條第一項：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」據此，行政機關首長如無查證即率而提出刑事告訴，恐涉及誣告。試問，一旦受害人證明「臭綠蛋」事件屬實，進而對首長提出「誣告」告訴，檢調機關辦不辦？會比照本件迅速於半夜查辦？

雞蛋事件已引起全國民怨沸沸揚揚、舉國譁然，最高行政首長及農業部不思反省，深究查明事實真相，卻以散布「假消息」、「妨害名譽」等事由，快速提出刑事告訴，檢調機關亦快速配合偵辦，圖防止事件擴散。但這將引發寒蟬效應，因類似「臭蛋」事件並非個案，試問，爾後還有誰敢再舉發類似事件？即使特別預先錄影查看雞蛋是否有問題，恐又被誣指為自導自演，讓警察夜裡登門拜訪。

雞蛋事件政府浪費公帑，農業部涉及唆使標示不實期限，國外進口雞蛋市場流向不明，有無流入國軍、學校等場域？政府並沒有合理交代，但各項事證劍指政府欠缺行政效能與怠惰，且有人謀不臧、圖利特定廠商之嫌，又是誰破壞了民眾對政府的信任？連最基本的食安都無法做好管理調度，卻拿小眾百姓開刀，藉以殺雞儆猴。民進黨政府此舉，無非在維護選情罷了，司馬昭之心，全國人盡知。