改革消防制度 唯有人事一條鞭

屏東高爾夫球工廠爆炸案，造成十人死亡，其中四位消防員殉職，引發各方檢討與建議。但大部分是探討人力欠缺、裝備與資訊不足，乃至要求推動「警消機關組工會」等，聯合報九月廿七日社論更呼籲「積極推動消防專業系統與制度，強化消防救災效能」。唯有些意見只點出問題所在，並沒有提出具體的改進方法。

推動專案系統與制度，最基本的措施，莫過於實施人事一條鞭制度，這已談論廿多年了，迄今仍陷於空談。當初我在草擬消防法時，第四條明定消防官規，官制由中央立法並執行之。遺憾的是在立法院審議時，被某些立委阻擋，造成今天的消防人事制度四不像，導致各縣市消防局長，均隨不同政黨的縣市長更迭，專業性自然不在考慮之列。

所以，要改革消防專業系統制度，唯有推動人事一條鞭及官職分立制度。但是以目前的氛圍，要建立一條鞭制度，困難重重。可以先規定縣市局長由中央遴選再經縣市長同意的折衷辦法，再配合職位的升遷規定，職務的升遷，必須符合年資、考績、訓練、證照、專長、職務歷練等條件，公開甄選。另外，實施內外勤輪調，中央、地方也定期輪調，才不會人事一灘死水，士氣低落。

許多人提出組織工會，要求退避權的問題。這些主張有些隔靴搔癢，因為人力再完足，裝備再完備，在災害現場仍有許多不知的風險。消防是救人、服務、犧牲、奉獻的工作，是菩薩、天使的志業，在救人的前提下，雖有危險，只要還有一線生機，消防人還是會勇往直前。九一一事件中紐約的消防菁英折損四百多人，他們明知危險仍然前往，其中包括消防局長也因而殉職，事件前一周他才來台灣參加我舉辦的火災預防研討會。他不是不知危險，只是沒想到幾十層的大樓，會瞬間崩塌。

那工廠的火災預防要怎麼做？

第一、要落實調查危險化學物品資訊。消防局火災預防科內，要設置針對工廠危險物品的管理組，針對轄內工廠的危險物品清查、紀錄。包括：危險物品的種類、數量、位置、儲存方式等。這些人一旦分隊出動，也要跟隨到現場，提供資訊，指導救災活動。

第二、要加強防火管理人的督導。防火管理人除定期訓練，自衛消防要定期演練外，防護計畫要經常審查其內容是否確實，避免演練時有落差。

第三、工廠製程要分段找出可能發生危害的因子，了解產生災害的原因，乃至會產生災害的物品，一旦發生危險，如何搶救？需要什麼滅火劑？什麼裝備？數量夠不夠？

現代的災害預防，已發展到事前減災與早期預警，也就是利用先進的科技，例如鷹眼熱顯像，早期預警防災監控設備。在固定的空間內，裝置這些設備，可以提前知悉有危險即將發生，立即通報監控人員，或透過手機告知當事人。也可以連結細水霧或滅火氣體，直接滅火或降溫。尤其倉儲、夜間無人管理乃至機器廿四小時運轉卻無人監視之場所，尤有必要。