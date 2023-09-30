三班護病比 應盡速立法

近來護理人員薪資、勞動條件等議題受到重視，從公聽會到各團體皆提出不同訴求，各總統參選人亦紛紛提出相關政見。因應高齡化社會，醫療與社區照護需求激增，護理專業的未來直接關係全民照護的未來，因此各方討論若有助於護理執業環境與薪資福利的改善，讓優質照護人才被培育與留任，將是全民之幸，產官學均責無旁貸。

首先，政府（官）應推動護理友善政策，督導醫院落實。

九月廿八日，行政院通過「台灣護理人力供需分析與政策整備計畫」。衛福部提出十二項策略，從教、學、用各方面完整通盤的規畫包括：推動三班護病比及達標醫院獎勵、夜班費獎勵、護理友善職場典範等。足見官方已就統計實證之現況，打造長遠的規畫，未來期許衛福部能落實規畫、進行滾動式修正並審慎推動；三班護病比更應加速立法進程，以保障民眾受安全照護之權益；並應重罰違反勞基法與職安法，未提供合理合法薪資待遇之醫事機構。

其次，醫院（產）應提供合理薪資，以友善職場留任人才。

從醫院財務報告來看，一一○年全台醫院共計二○一家（百分之八十九點三）賺錢，最賺錢的醫院年度盈餘達卅四點七九億元。醫院賺錢本應付給員工更優渥的薪水，以培育並留住人才。衛福部八月調查九千餘位護理人員，結果顯示百分之八十七的護理人員認同提升夜班費津貼，有助於護理人員留任。據此，提出夜班獎勵金政策，但政府的獎勵金出自於公共財，係屬額外政策性的推動誘因，護理人員的薪資與加薪不應只仰賴政府加碼。法規對於護理職場、護病比等規定係規定最低不能牴觸之「下限」，當護理人才愈不充裕之際，各家醫院更需自行提高薪資待遇、調整充裕護病比，以友善職場爭取護理人才到職留任。

最後，學校（學）需要落實、創新實務導向的有效教學。

護理教育需要因應產業變遷，打造以實務為導向之教學。世代在改變，更需要學校與教師戮力研發多元活潑但有效能的教學策略。具有充分專業能力之護理學生，畢業之後才能在各方護理職場迎刃有餘，有成就感而非挫敗滿滿，能夠解決病家問題，而不是成為臨床學長姐的工作負荷。

期望各方各盡其職的為良善的護理工作環境努力，有更好的護理，才能提供民眾更好的健康照護，此乃全民之福。