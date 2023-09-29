真相真有力 白宮要學加拿大

加拿大下議院議長羅塔辭職，因烏克蘭總統澤倫斯基日前訪加時，他安排九十八歲老兵洪卡同台，並領銜國會議員兩度起立鼓掌，致敬他「為烏克蘭獨立並對抗俄羅斯至今的英雄。」

新聞傳出，很快有人指出，在二戰期間，洪卡對抗俄羅斯並不光彩。實情相反，他參與納粹屠殺烏克蘭猶太人，雖然另有七百萬烏克蘭人對抗納粹。更糟糕的是，洪卡寫於二○一○至二○二一年的部落格文字，還說那是他「一生最快樂的時光」！

真相真有力，假使拜登總統如同羅塔，確認下列報導與評論屬實，進而承認先前的錯誤，俄烏戰爭就有停火乃至和平談判的機會。華府外交智庫資深研究員D.Davis是標竿人物，主張「烏克蘭終將戰勝」；近日轉變，指「西方領導群未能意識到，風險已在出現，戰爭拖延愈久，俄羅斯會更茁壯，不是更弱化」。

《紐約時報》報導，俄羅斯戰前一年生產一百輛坦克，現在兩百輛；砲彈生產則是一年兩百萬枚，是戰前西方估計的兩倍；所有軍火生產在莫斯科動員下，是西方的七倍。還有，俄羅斯因物料與人力比較便宜，成本遠低於西方，如歐美的一五五毫米野戰砲，一枚耗費五千至六千美元，相仿的俄羅斯製品是六百美元。《經濟學人》則說，俄羅斯的坦克與砲彈還不止於此，假使計入翻新的數量，坦克是一年五百至八百輛，砲彈還有五百萬枚存量，一日發射一萬五千枚，可以連發一年。

烏克蘭方面，與美國情報社群有關的智庫Jamestown Foundation說，烏克蘭人口現在已經縮減至二千萬，比台灣還少，並且這二千萬當中還有一○七○萬退休人員。它估計，烏克蘭已經動員兩百萬人，等於是十分之一人口，澤倫斯基月前開除徵召兵員的負責人，理由是腐敗，但可能也因為根本沒有足夠的人可以徵召。

資深調查記者S. Hersh認為，普亭入侵烏克蘭粗暴愚蠢，但他近日訪問曾負責對抗前蘇聯間諜活動的美國老練情報官員，發現「烏克蘭已經沒在反攻了…如果烏克蘭下令軍隊繼續進攻，軍隊就會叛變，士兵們已不願再繼續送死了。」

這些，加上西方對烏克蘭的支持能否持續，疑問日大；最驚人的是，素有最挺烏克蘭形象的波蘭，其總統近日卻因烏國農產品進口及澤倫斯基的發言，回嗆表示「烏克蘭表現的如同即將淹沒的人…極其危險，有能力將你拉入深淵…也把救援的人沒頂」。

誠如地緣政經研究員A. Lieven所說，西方繼續增援，是可以讓戰爭持續更久，也確實可以弱化俄羅斯，但必然同時毀了獨立的烏克蘭─俄羅斯似乎現在已有此意，即便本來沒有。若有，俄羅斯在二○一四年兵不血刃合併克里米亞的同時，早就在彼時烏克蘭軍事力量最薄弱的時候，拿下烏東地區─若烏克蘭被毀，又怎麼加入歐盟？