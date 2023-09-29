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失聰的政府 用選票下架

聯合報／ 蘇上允／噶瑪蘭青年團團長、大學生（宜縣礁溪）

日前有民調顯示，蔡英文總統的不贊同度高達四十八％，反超贊同度；聯合報最新民調也顯示，四十五％的選民希望政黨再輪替。當社會響起對政府不滿的聲音時，我們應該思考：為何民意如此明確反對民進黨政府，並進一步探討為何民進黨政府不該繼續執政。

首先，民意不滿的根源就是經濟與社會問題。七年來，蔡政府對經濟和社會發展的失敗管理，積壓了大量的民間不滿。

例如，缺蛋危機先是致使蛋價創下歷史新高，後續引發熱議的「蛋怨人長久」的巴西進口蛋問題，更令人不可置信。政府遇到問題不願從源頭解決，推動諸如改善蛋雞飼養環境或嚴查囤蛋，只會膝反射式的進口國外雞蛋。

「前瞻基礎建設計畫」也飽受質疑。計畫高達近萬億台幣，卻缺乏明確規畫和效益評估，一再爆出問題，新竹棒球場、高雄鼓山魚市場被爆出的弊案疑雲尚未收拾，屏東棒球場又在今年宣布發包，廿五點八億的造價，被立委質疑要一百年才能回本。此外，占整體計畫經費近七成的軌道建設，至今完工率低，更導致地方負擔過重的財政壓力。

在公共安全方面，每當發生類似明揚公司火災的悲劇，官員們皆口口聲聲絕不讓類似事情再發生，但事件仍層出不窮，亦凸顯政府「今天公祭明天忘記」的僥倖心態。一系列的社會經濟問題，無不顯示出蔡政府在治理能力方面的不足。

絕對的權力帶來絕對的腐敗。當政府聽不見人民的聲音，持續犯下重大失誤，它就失去了繼續執政的資格。在民主賦予人民改變的權力，而這個權力就在每一張選票上。若政府仍對民意置若罔聞，最好的解決方式就是用選票來下架這個失聰的政府，尋求一個更加合適、能夠真正回應民意的新團隊。只有這樣，台灣社會才能重新找到和諧與穩定。

新竹棒球場 民調 蔡英文 民進黨

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