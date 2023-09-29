民進黨專權 就因為靠勢

民進黨昨天黨慶。民進黨如今完全執政，卻是出包連連，就連創黨元老魏耀乾都看不下去，直批民進黨「已淪為貪汙獨裁惡霸黨」。

這幾年來，從疫苗、快篩劑、南部光電、爐碴到巴西蛋，民進黨弊端連連，更不遺餘力轉移執政不力焦點，膽敢如此囂張跋扈，「靠勢」兩字最為傳神。

七年多來，民進黨黨政軍一把抓，抓權攬位毫不手軟，吃香喝辣占盡好處，正如台語俗諺「吃銅、吃鐵、吃到阿魯米（鋁）」。「小英男孩」靠勢蔡英文總統，國會席次過半任何法案都可強渡關山，加上支持者無怨相挺，莫怪綠營、網軍、側翼敢為所欲為；標榜最會溝通的政府，卻聽不進批判和雜音，看不見反對和反省，綠委形同橡皮圖章，黨團自主已被綁架，只剩下「鞏固領導中心」的向心力。

民進黨雖標榜清廉、勤政、愛鄉土，短短幾年腐敗臭薰卻叫人不忍卒睹。民進黨內曾有諤諤之士發起「新民進黨運動」，「十一寇」直言批判，卻似明日黃花。創黨元老魏耀乾指出，新潮流盤據政府各部門，猶如台灣島上的哥吉拉，可說是一語中的；黃信介和陳定南若地下有知，是否會搥胸頓足？

宋代名相呂蒙正寫過一副春聯，上聯「二三四五」，下聯「六七八九」，橫批「南北」，諧音是「缺衣，少食，沒東西」，對照在台灣的現況「缺電，少錢，沒雞蛋」，真是非常貼切。面對獨裁腐敗的政府，唯有人們自我覺醒，以選票教訓執政黨，否則統治者將更肆無忌憚。