國造潛艦 無助「戰場清理」

國造潛艦「海鯤」號昨天舉行下水典禮。潛艦對中共實施反登陸確保台灣安全，是好消息還是壞消息？暫且不表。但每當面臨外購武器或大筆預算來自製武裝時，掌管國家預算的立院及國人都不敢太多置喙，才不會被扣紅帽子，哪敢刪除或刪減？

執政黨為了選舉，加上蔡英文任期將屆，匆忙將國造潛艦「下水」，主其事者所主導的國軍潛艦製造及其對潛艦戰術的運用，是否與時俱進？還是逢迎拍馬？或是陷入軍種間的內鬥爭寵？從潛艦國造，由海軍主導，跳過國防部，直屬總統府，順藤摸瓜，軍種間相互排擠，或有端倪。

潛艦國造是一個拼裝貨，花了近五百億人民血汗錢，後續還要繼續投入更多，在台灣經濟頻頻拉警報之時，大量投入國防預算，且當前戰爭發生只是「戰場清理」目標，是否還有此必要？避戰永遠勝過備戰，備戰是避戰的選項之一，但絕不是避戰的唯一選擇。

現在「戰場清理」的概念，是在戰爭發起前，對敵之戰鬥部隊或戰鬥設施進行清理，為登陸作戰掃清所有障礙。

以「海鯤」號潛艦而言，台灣海峽面積八萬平方公里，水深平均五十公尺，只適合小型潛艇，並不適合大型潛艦運動，連美潛艦都避開，何談自製國艦？共軍登陸幾無疑問會從台灣西部地區，不太可能繞到東海岸挑戰難以登陸的絕壁及崎嶇山路，「海鯤」能走的水道恐只剩下西太平洋及巴士海峽，破壞中共在台灣東岸進行之反介入拒止作戰，但其效果隨著反潛日新月異，大陸軍工科技太赫茲掃描器的進展，未來很可能讓任何水底船隻無所遁形。

據外媒上個月報導，大陸成功測試世界上首個使用太赫茲設備的潛艇探測裝置，識別出公海中低頻聲源產生極小的表面振動，振幅在十到一百奈米之間均可偵測到，並可裝置於無人機上，長航警巡要想躲過幾乎很難；加上「海鯤」無絕氣推進系統，每隔一段時間需浮上水面補充氧氣，如同一個人潛泳需浮出水面換氣再下潛，沉浮之間就容易被發現，如有絕氣系統則無此需求或拉長潛伏水底時間。

由於軍工科技不斷發展，反潛功能進步快速，以水面下艦艇牽制水面上艦艇，已失去神出鬼沒的價值，剩下核動能潛艦，從水底發射核彈作為戰略威懾尚有功能需求；此外，這次潛艦下水，除了為蔡英文立下歷史紀錄，為民進黨在總統與立委大選加分外，軍事上應尚無絕對關鍵一搏可取之必要。

既然目前在空中、水面、海底還無法找出全力阻止船團登陸方法，建議不如積極研發並大量布置「ＡＩ機器戰士」在台灣各個可能登陸地點隘口要道，讓其防守第一線，既不會叛逃，也不會臨陣退卻，且減少國軍因守第一線造成的傷亡。與其發大量撫恤金，不如事前用原本的撫恤金預算，研製ＡＩ機器戰士守土，這絕非天方夜譚。