發夜班津貼 反製造班別對立 大撒幣 難解護理人員荒

在這政治紛擾的時期，正確的資訊與理性的討論尤其重要。不幸的是，許多媒體與言論對於廣開護理系（或學士後護理學系）與護理人員加薪的言論，所展現的不是完整真相，而是片面或有所偏頗的觀點。

首先，增加護理相關科系及名額方面，我們必須瞭解，雖然近來某些言論主張擴大護理大學的招生名額，以增加進入護理職場的新血。但事實上，我國的護理大學招生已遠遠不足，依據教育部統計資料，一一一學年度有些大學的護理系招生不足六成，這是一個嚴重的警告，顯示廣開護理系會造成各校吸收的學生更少，甚至影響學校的教學資源。更值得注意的是，相對於技職體系，大學護理系學生進入職場的比例實際上更低；這意味著我們的護理新進人員主要是由技職體系的學生支撐，但政府反而增加大學護理系的名額。

其次，廿八日行政院宣布擬發放四百至一千元「夜班津貼」替護理人員加薪，但錯誤的撒錢政策，除了無法解決問題以外，更會造成護理人員班別之間的對立。護理臨床照護廿四小時不間斷，大致上可分為白班、小夜班、大夜班，小夜班與大夜班的護理人員犧牲正常睡眠時間，負擔病患多，所以有夜班費。白班護理師雖然負擔的病患少（病房約一比七到一比九），然而要處理的事情多，檢查多、治療多、藥物多，也是三班中最忙碌的戰鬥陀螺，然而最忙碌的白班卻在津貼的目標族群中被遺忘，大撒錢的政策補貼會造成大家搶夜班上，白班沒有人想來，護理人員荒能夠解決嗎？

護理人員不足的問題，並不是單純由於招生不足、薪資不足或職場不友善等單一面向所導致。更深層的問題是，許多護理人員在職場上經常面對暴力、過勞、低薪和不被尊重，多重問題總和，所得到的結果就是護理人員不願走臨床與離職。簡單地增加護理人員和撒錢，而不解決這些根本性問題，只會導致護理變成一個低廉且不堪重負的行業，而這最終將嚴重影響到民眾的健康。

總之，解決護理人員短缺的問題，需要一個全面且深入的策略，而不是單純地增加招生名額及補貼；應專注於改善護理人員的工作環境和待遇，並確保他們受到應有的尊重。只有這樣才能真正保障民眾的健康，並確保護理行業的持續發展。