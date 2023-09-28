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做事不會 宣傳很強 進口蛋60億效應從何來

聯合報／ 王振昌／飯店業（高雄市）
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，市場反應兩極。本報資料照片
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，市場反應兩極。本報資料照片

首任農業部長下台前自豪說他用政府的五點七億創造了六十億的效益。一直好奇這個十一倍的乘數效應怎麼來？認真爬了一下，原來是台灣一天平均消費二千萬顆蛋，一個月就是六億顆，而這個進口蛋專案從三月到七月共五個月的時間，原本若沒有這些遠道而來的蛋，蛋價會每顆再漲二元，所以六億顆乘以五個月、再乘以二元，等於六十億。這樣的計算方式，其實就是政府過去幾年來的大頭症—做事不會，宣傳很強。

但，發生蛋荒，是國內的產銷失調？去年禽流感撲殺的結果？異常氣候的生物機能？當時農委會或現在的農業部有沒有採取措施，讓來年不再缺蛋？

前部長的計算邏輯可以成立，是因為政府撒錢補助。從能源價格、交通資費、生育補助，甚至大學學費，政府貿然用補助工具介入自由市場的運作。以補助大學學費作例子，經過齊頭式的平等，所有人都可上大學了，大學畢業生的薪資有比技術熟練的高職畢業生高嗎？

民主政治運作下，各政黨都需要定期接受選舉的考驗。但是為了贏得選舉，把政府的錢拿來大撒，而輸了國家發展的長期規畫，真的是我們要的嗎？

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