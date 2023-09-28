被低估的國造潛艦成本風險

筆者曾投書提醒國造潛艦有五大風險筆者曾投書提醒國造潛艦有五大風險：一、成本風險。二、時程風險。三、技術（品管）風險。四、系統整合風險。五、合約管理（履約）／政治風險。

日前媒體報導，潛艦國造計畫召集人黃曙光接受媒體訪問稱，期望二○二五年能完成三艘國造潛艦，二○二七年可達四艘。然而國防部堅持首艘國造潛艦須通過作戰測試評估後，始編列後續預算。

「成本風險」簡單說就是「性價比」，也就是性能與價格的比較。「性價比」愈高，風險愈低。相對而言，性能愈高愈好，價格（成本）則愈低愈好。

一般對價格（成本）的認知就是「獲得成本」，也就是直接採購時所付出。一旦改為國造，成本急遽飆升，加上台船及中科院投入的「沉沒成本」，估計已超過國際現貨市場相關價格的三到五倍（此價格部分可請軍備局商情處蒐集提供）。

依據海軍的經驗，潛艦的使用壽期將長達四十年，所以成本考量必須涵蓋整個「壽期成本」，即「獲得成本」加上四十年壽期的「維持成本」。這部分往往被忽略低估，卻早已被有心人給盯上。

面對未來，海軍需訂定「國造潛艦維修政策」，建立「計劃保養制度（PMS）」，依操作維護（○級）、中期維修（I級）及廠級大修（D級），建立相關能量，如廠房設施、機具設備、工具儀表、技術訓練及零配件庫儲等。除了必要關鍵項目必須交台船、中科院或原廠技協外，一切仍需依靠海軍自已。畢竟海軍的「作業維持費」養不起台船和中科院。

本案的核心問題在「性能」。曾經有人質疑本案缺少「絕氣推進系統（AIP）」及其他先進系統裝備，得到的回應是「先求有，再求好」。以首艘國造潛艦構型的裝備性能，恐不足以面對未來四十年的敵情威脅，也就無法形成「有效戰力」；除非在性能上有所突破，滿足作戰需求。

「潛艦國造」期望透過技術轉移，建立自我造艦的能力。但是真正的「國防自主」需要「軟硬兼顧」，掌握核心技術，建立設計研發能量。否則只是勞民傷財，只有少數人獲利，對國軍的建軍不但無益，且將造成不可挽救的傷害。