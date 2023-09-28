好的教育 親、師都有責任

友人任職某國中，授課國文已逾十餘春秋。數年前某日段考結束，因一名平時成績不佳學生突然成績優異，不免啟人疑竇，意欲求證是否真才實學？若是則揚善於公堂，若非則規過於私室。故心生一計：將原卷請該生重新作答，結果「試卷一樣，分數兩樣」，學生終於承認偷窺作弊。

該生放學回家隨即向父母哭訴，父母當下理應給予子女機會教育，救歧路於正道。未料友人當晚竟接到家長電話，被訓斥數落：「不該如此讓孩子心理受傷…。」試問：設若司法者縱放犯法者，輿論會群起鳴鼓攻之；然而執教者出乎教育良心規過作弊者，有錯嗎？難道非要教師當睜眼瞎子，無視全班同學成績之公平正義？

家父生前奉獻杏壇四十餘載，他曾經敘述：「某國中老師下課時，從教室返回一樓辦公室。有名男學生在樓上見狀，調皮地模仿訓導主任威嚴口吻，依照老師走路的步伐頻率，當眾大喊：『一、二、一、二』之餘，隨即下令『立正、站好』。老師不堪擺布受窘，怒衝二樓毆打學生。」家父評論：「學生固然製造問題，但老師個性火爆則讓問題更加擴大！」

我向來秉持「大學生應該培養自我管理能力」理念，對於上課慣性遲到、聊天、玩手機者，皆會適時口頭提醒收斂，事不過三，不再饒舌碎唸或當眾打罵，相信學生皆了解我已善盡職責。莫忘至聖先師教誨：「忠告而善道（導）之，不可則止，毋自辱焉。」以及門徒子游高見：「事君數，斯辱矣；朋友數，斯疏矣（事奉國君屢屢忠諫，反招罪辱；對待朋友屢屢勸戒，反遭疏遠）」。

社會風氣之良窳，實繫乎一二人之心。韓愈《師說》感慨：「嗟乎！師道之不存也久矣，欲人之無惑也難矣。」此事古已有之，於今尤烈，譬若學生課後不擦黑板、垃圾留置教室等，缺乏群己觀念。明朝方孝孺《指喻》指出大患源於至微：「天下之事，常發於至微，而終為大患；始以為不足治，而終至於不可為。」故維護學術善良風氣，師生與家長豈能卸責？