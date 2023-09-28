聽新聞
test
0:00 / 0:00

好的教育 親、師都有責任

聯合報／ 鄭國成／大學助理教授（花縣壽豐）

友人任職某國中，授課國文已逾十餘春秋。數年前某日段考結束，因一名平時成績不佳學生突然成績優異，不免啟人疑竇，意欲求證是否真才實學？若是則揚善於公堂，若非則規過於私室。故心生一計：將原卷請該生重新作答，結果「試卷一樣，分數兩樣」，學生終於承認偷窺作弊。

該生放學回家隨即向父母哭訴，父母當下理應給予子女機會教育，救歧路於正道。未料友人當晚竟接到家長電話，被訓斥數落：「不該如此讓孩子心理受傷…。」試問：設若司法者縱放犯法者，輿論會群起鳴鼓攻之；然而執教者出乎教育良心規過作弊者，有錯嗎？難道非要教師當睜眼瞎子，無視全班同學成績之公平正義？

家父生前奉獻杏壇四十餘載，他曾經敘述：「某國中老師下課時，從教室返回一樓辦公室。有名男學生在樓上見狀，調皮地模仿訓導主任威嚴口吻，依照老師走路的步伐頻率，當眾大喊：『一、二、一、二』之餘，隨即下令『立正、站好』。老師不堪擺布受窘，怒衝二樓毆打學生。」家父評論：「學生固然製造問題，但老師個性火爆則讓問題更加擴大！」

我向來秉持「大學生應該培養自我管理能力」理念，對於上課慣性遲到、聊天、玩手機者，皆會適時口頭提醒收斂，事不過三，不再饒舌碎唸或當眾打罵，相信學生皆了解我已善盡職責。莫忘至聖先師教誨：「忠告而善道（導）之，不可則止，毋自辱焉。」以及門徒子游高見：「事君數，斯辱矣；朋友數，斯疏矣（事奉國君屢屢忠諫，反招罪辱；對待朋友屢屢勸戒，反遭疏遠）」。

社會風氣之良窳，實繫乎一二人之心。韓愈《師說》感慨：「嗟乎！師道之不存也久矣，欲人之無惑也難矣。」此事古已有之，於今尤烈，譬若學生課後不擦黑板、垃圾留置教室等，缺乏群己觀念。明朝方孝孺《指喻》指出大患源於至微：「天下之事，常發於至微，而終為大患；始以為不足治，而終至於不可為。」故維護學術善良風氣，師生與家長豈能卸責？

延伸閱讀

「小P孩」吃牛排不用牛排刀 攜刀嗆人罵三字經下場慘了

國中帶頭反對訓導主任 張齡予自認為在伸張公平

技職國手轉職金牌訓練師 台科大教授林淵翔獲師鐸獎

偽造副教授正取會議紀錄 嘉義大學前系主任遭彈劾

相關新聞

雙語教學 北歐嚥不下的冷飯

政策的推動最忌閉門造車、土法煉鋼。當政府盲目推動雙語教學的同時，不知是否曾睜開眼，看看全英語授課的「國際先賢」們如今是如...

好的教育 親、師都有責任

友人任職某國中，授課國文已逾十餘春秋。數年前某日段考結束，因一名平時成績不佳學生突然成績優異，不免啟人疑竇，意欲求證是否...

30年大學教師南柯夢

民國一○七年政府通過年金改革。相對於其他軍公教人員，大學教師因入行門檻高，養成時間長，普遍是「晚入行、年資短」，等到退休...

教師走鋼索 工作愈減愈多

儘管師道漸微，教師地位今非昔比，各級政府仍會在教師節前後表揚優良教師，官員也照例說些感謝老師、卻無助於改善教育環境的應景...

做事不會 宣傳很強 進口蛋60億效應從何來

首任農業部長下台前自豪說他用政府的五點七億創造了六十億的效益。一直好奇這個十一倍的乘數效應怎麼來？認真爬了一下，原來是台...

棄永續發展 雞蛋變炸彈

筆者於民國七十八年底從外交部被徵調至農委會擔任政務副主委，專責督導畜牧十年，雞蛋產銷雖有波動，但從未發生缺蛋危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦