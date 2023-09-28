教師走鋼索 工作愈減愈多

儘管師道漸微，教師地位今非昔比，各級政府仍會在教師節前後表揚優良教師，官員也照例說些感謝老師、卻無助於改善教育環境的應景話語。

身為第一線的老師，筆者觀察到的學校慘況，遠非各級教育官員所能想像。南韓最近爆發嚴重親師衝突，多位老師在不斷被投訴、含冤莫白下選擇走向絕路，引起南韓社會極大關注。為確保學校老師不至於因家長投訴動輒遭到解僱，還通過《教師權利恢復法案》，希望在師生權利保障上取得平衡。

台灣老師的處境呢？近年來，無論法制面或實際的行政措施，不餘遺力朝保護學生權利的方向努力。相信多數老師支持維護學生權利，但誰來同理老師的處境？協助老師解決班級經營、親師溝通、輔導管教面臨的難題呢？

我在教育界的朋友幾乎都有一致的觀察，隨著社會主客觀環境的變化，如今孩子們普遍愈來愈有想法與個性，特殊生的比率更是大幅提高。筆者身為高年級導師，必須時刻繃緊神經，常覺得自己是手持平衡木的走鋼索人，任何一堂課一刻鐘，沒有思慮周全，就可能引爆危機。

除了輔導管教、日常的作業考卷批改、各類學生評語輔導紀錄表格，更有甚者是教育主管當局對教學的層層加疊，過去校務評鑑借屍還魂為教育報告與創新支持系統，美其名是「行政減量、數位治理、創新支持」，實則是將所有校務全部數據化，用更冰冷的大數據數字要求學校達標，是以，平板借用數量、圖書館借閱率、領域研究會議紀錄限時上傳、各種會議出席紀錄、教育局強力推動的APP每日班級點名紀錄，都是教師在教學、輔導管教學生時必須完成的事項。

老師沒有抱怨的權利，許多老師仍充滿熱忱並努力提升專業知能，但教育官員真能同理老師的辛勞？還有，官員宣稱的行政減量，怎麼會愈減愈多呢？