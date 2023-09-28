30年大學教師南柯夢

民國一○七年政府通過年金改革。相對於其他軍公教人員，大學教師因入行門檻高，養成時間長，普遍是「晚入行、年資短」，等到退休來臨時才發現薪資幾乎遭砍半！

由於大學教師本身就與國際高等教育接軌，在全球高端人力競爭中扮演重要角色，屬於各國稀有族群。然而國內學界薪資長期低於港、澳、日、韓，甚至部分大陸大學。大學教師年金調降後，更難再吸引海外一流人才回來任教，導致許多國內頂尖科系已經面臨招不到優良師資的困境。連具有潛力的現任教師，也頻頻被國外挖角，相繼離職。

根據國內大專校院學術人力統計，大學人力黃金期落在九十學年，當時大專教師年齡集中在卅五至卅九歲青壯年階段，且海外高學歷返國人數眾多；一百學年提高到四十五至四十九歲。以此類推，到了一一一學年，年齡超過五十五歲者占全體教師一半以上！台灣大專教師年齡呈現老化趨勢，許多科系在近五年內，出現一半到三分之二左右的教師六十五歲退休潮。因現行延後退休門檻高，許多身體健朗、學術根基深厚、國際聲望人脈充沛、教學研究依然熱忱的教授，只能屆齡退休，或者另謀出路。大學學術人才的斷層危機，已經在發生中。

此外，受到世界排名的競爭壓力，從二○○三年以來大學評鑑制度，已完全改變了國內大學教師的工作環境與學術生態。在教育部與國科會強調各大學SSCI、SCI等國際學術論文發表數量評比下，大學除了研究外，還負有教學及社會服務的責任。擅長著書立說的人文社會科學學者，無法與慣用英文論文發表的理工醫農領域教師相提並論，畢竟橘子與香蕉不能比！筆者最近研究發現，目前國內培養的人文博士教師，都已被迫改用英文發表論文，中文論著已淪為次要！

隨著網路世代進入大學校園，這群擅長以文字思考、對工作與社會規範忠誠度高的嬰兒潮與Ｘ世代老師，必須面對與過去學生學習與態度截然不同、上課中手機不離手，對教師指定的長篇文章不感興趣、語文表達能力較薄弱、不太重視上課規範、且偶爾會憂鬱的Ｚ世代。如何理解新世代大學生想要學什麼？怎樣才能提高學生的求知慾？都成了大學教師的艱難挑戰！

卅年來，筆者目睹了台灣的大學在歷史洪流中，出現了「優秀者逐漸止步、大學人才漸漸被挖角、三分之一以上將退光、學術評鑑異化、大學生變網路化」等特殊現象。結果是喜？抑或憂？但願這只是南柯一夢！留待歷史來評斷！