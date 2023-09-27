政治鎖台 扼殺大學生機

台灣高教危機已非一朝一夕，聯合報日昨報導「大學寄存招生名額，六年累計破四萬」，戳破教育部無能無為之鴕鳥心態，官員發明「寄存名額」制度，猶如國王新衣，彷彿大專院校寄存招生名額之後，隔年就不會發生缺額的情形，影響新生選填就讀意願。

殊不知台灣高教招生危機，由經濟學供需原理，無非就是「供給（學校數）太多、需求（學生數）不足」。教育部將「供給量」（可寄存名額）減少，事實上學校數目不減、教職員不變，供應商（學校）暫時減少供應，但經營組織的固定成本依舊存在；對於寄存名額學校的唯一效益，就是「萬一明年依舊缺額，但報導時的缺額數會降低，不致嚴重打擊校譽」。而開始寄存之後，學校無法增加收入就是要降低經營成本，方能度小月撐到一一七學年度的出生率降低谷底。

既然十八年前的出生率高低影響了十八年後的就學新生數，時光無法倒流，教育部無法增加「本土島內需求」，積極開發海外和中國大陸新生才是增加「島外需求」根本之道。近在咫尺的中國大陸，二○一九年之後突破千萬人報考高考，二○二二年為錄取率約為八十五％，二○二三年報考人數則創新高為一二九一萬；台灣只要開放陸生來台，絕對能解招生困難台校燃眉之急，但又政治化的鎖台不理。

之前聯合報曾報導老私校研擬「減授鐘點」積分制度，此如同超商和賣場的積點兌換活動，只是變形為老師積點來換取任教飯碗。報導也言及「寄存量體持續擴大，恐讓大專校院以撙節成本思維辦學」，因此限制廿人選修方開課規定，將使招生困難學校在降低開課成本考量下，學生受教權和學習多樣化遭受不良影響。而特殊專業科系本來學生人數就少，如文學、藝術、表演、體育等之專業選修科目，之後恐都無法多元開課。

接之開課不易下，教師將無法達到基本授課鐘點要求，一則減薪，二則可能被強制資遣。仍想留任之老師，勢必分心於其他可以減授鐘點之「赴高中招生宣講、法律諮詢、文件翻譯等庶務」，教學和研究能量隨之大受影響。老師在憂心工作隨時不保下，教學品質更將連帶下降，此誠非莘莘學子入學學習初心。

教育部「寄存招生名額」鴕鳥處理少子化招生危機，而寄存名額量體大的私校，又在成本考量下限制開課，影響學生受教權益，對於老師又採取超商積點減授鐘點。可以預期，在不開放陸生或大幅增加外籍生入學，「需求」（入學人數）無法有效增加下，台灣高教界將有一連串的未爆彈。

當無名額可再寄存、當無法招足學生人數，大量的私校關閉和教職員失業問題，將是執政者未來必須面對和處理的少子化高教痛點，豈可不慎乎？